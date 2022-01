Marius Budăi: Profesorii au dreptate să fie nemulţumiţi. Comitetul interministerial privind implementarea salarizării va căuta soluții

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a afirmat miercuri că profesorii au dreptate să fie nemulţumiţi şi Comitetul interministerial, care urmează să fie constituit, va căuta soluţii să rezolve această problemă, menţionând că PSD este deschis de dialog.

„Profesorii sunt nemulţumiţi şi au dreptate să fie nemulţumiţi. Venim, totuşi, după 2 ani de îngheţări în sistemul public de salarizare. Suntem în situaţia în care s-a agreat la nivelul coaliţiei şi constituim acel Comitet interministerial să căutăm soluţii să rezolvăm problema, pentru că pe oameni asta îi interesează. Eşti la guvernare, trebuie să găseşti soluţii”, a declarat Budăi la sediul PSD.

Întrebat ce le transmite părinţilor, în urma faptului că nu se fac ore având în vedere greva profesorilor, Budăi a spus că este deschis la dialog.

„Suntem deschişi la dialog şi că prezenţa PSD la guvernare este o garanţie că ceea ce noi am promis în programul de guvernare ne ţinem de cuvânt.

Am avut, după cum bine ştiţi, acel pachet social care a fost prioritatea zero a PSD, suntem în continuare la dispoziţia dumnealor, deschişi la dialog, pe măsură ce lucrăm în acest Comitet interministerial, să transferăm informaţiile în Consiliul Naţional Tripartit şi acolo să luăm deciziile împreună, aşa am stabilit la ultimul Consiliu Tripartit, am discutat cu partenerii sociali, au agreat acest mod de lucru, suntem în implementare”, a adăugat Budăi, citat de Agerpres.

Salariaţii din învăţământul preuniversitar membri ai celor două federaţii reprezentantive - Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI) şi Federaţia Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret” – au fost în grevă de avertisment, miercuri, între orele 11.00 şi 13:00, potrivit unui comunicat remis de cele două organizaţii sindicale.

Protestul membrilor celor două organizaţii sindicale este cauzat de refuzul guvernanţilor de a purta negocieri cu reprezentanţii federaţiilor sindicale din educaţie şi de a adopta măsuri concrete pentru rezolvarea nemulţumirilor acestora, se menţionează în comunicat.

Editor : A.C.