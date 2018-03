Ministrul Educaţiei: Asta e sarcina oricărui ministru, să aducă manualele pe băncile elevilor la timp

Astăzi a trecut de Camera Deputaţilor o lege iniţiată de Guvern, în toamna trecută, care schimbă în mod fundamental întregul sistem al manualelor din România.Se va ajunge practic la un nou manual unic pentru fiecare materie. Celelalte vor dispărea. Autorii vor trimite propuneri de manuale către Ministerul Educaţiei, ele vor fi selectate şi, în baza unui scor, alese minimum două şi cel mult trei variante de manual. Aceste variante vor trece printr-o nouă evaluare, nu se ştie încă cine o va face şi cum. Rămâne ca ministrul Educaţiei să decidă şi, din aceste variante, va fi ales la final, un singur manual, manualul de bază.

Ce este special la acest manual? El va fi disponibil gratuit în şcoli, dar va putea fi accesat de elevi, părinţi şi profesori şi în format digital.

O problemă apare când vorbim despre cine va edita aceste manuale. Nu vor mai putea participa la licitaţii editurile, ca până acum, în spiritul competiţiei, ci printr-o altă măsură a Guvernului, se pregăteşte trecerea editării tuturor manualelor către Editura Didactică şi Pedagogică.

Ministrul Educaţiei susţine că profesorii vor putea alege între mai multe variante de manual, deşi acest lucru nu apare în lege.

Valentin Popa, ministrul educaţiei: „Legea manualului, ştiu şi mă bucur că a adoptat aceeaşi linie cu cea pe care am început şi eu să o implementez în minister în această privinţă şi anume de a oferi posibilitatea acolo unde manualele sunt de calitate să oferim profesorilor să îşi aleagă una din 3 variante.

De mai multe săptămâni sunt deja anunţurile pe site-urile CNEE şi al Editurii Didactice legate de faptul că vom accepta spre editare, spre publicare electronică şi apoi pentru a putea obţine bunul de tipar până la trei manuale, astfel încât profesorii să aibă posibilitatea să îşi aleagă dintre cele 3.

Sgur că nu la toate disciplinele vom avea 3 manuale, cele mai bune 3, dar acolo unde este posibil, unde manuscrisele sunt de calitate, unde acestea depăşesc 85 de puncte şi primesc şi avizul profesorului universitar din punct de vedere al conţinutului, vom asigura acest lucru pentru că, sigur, va fi un mic cost suplimentar datorită scăderii volumului pe fiecare manual în parte, a scăderii tirajului şi, sigur, sunt şi niste costuri suplimentare pentru a-l face bun de tipar şi pentru a-l forma pentru prezentare în format electronic, dar aceste lucruri sunt suportabile de către MEN pentru că sunt extrem de benefice elevilor şi profesorilor.

Reporter: Deci să înţelegem că din toamnă elevii din clasa a VI-a vor avea aceste trei manuale?

Valentin Popa: La disciplinele unde va fi posibil vor avea....

Reporter: Şi vor fi gata?

Valentin Popa: Asta e sarcina oric[rui ministru, să aducă manualele pe băncile elevilor la timp.

Reporter: Ce se va întampla dacă nu sunt trei variante? Vom avea manual unic?

Valentin Popa: Acolo unde sunt două variante, vor exista două variante, unde va exista o variantă, acea variantă. Ştiţi foarte bine că în anii din urmă nici acea singură variantă nu a existat în foarte multe situaţii în special la manualele pentru minorităţi.

Reporter: Sunt foarte mulţi profesori universitari care critică dur situaţia manualului unic.

Valentin Popa: Cum vă spuneam, acolo unde vom avea posibilitatea, vom oferi până la trei variante alternative.

Reporter: Se retipăresc toate manualele de la clasa I până la a - VI-a?

Valentin Popa: Nu, nu înţeleg cum a ajuns această informaţie denaturată publicată, am citit-o şi eu. Am explicat de fiecare dată că este vorba de clasa I, a II -a şi a VI- a, retipărirea la clasa I nu este o acţiune de retipărire. Contractele în baza cărora s-au tipărit şi retipărit manualele până acum expiră în acest an. Practic, în orice situaţie aceste contracte nu mai pot fi continuate. Practic operaţiunea de cumpărare a drepturilor de autor şi de editare trebuie luate de la capăt, nu există posibilitatea să continuăm cu vechile contracte cu legislaţia în vigoare, iar drepturile de autor nu aparţin ministerului, aparţin editurilor respective, nu avem cum să continuăm pe acele manuale orice am face”.

FOTO: INQUAM PHOTOS - Octav Ganea