Ministrul Educației Daniel David a afirmat, marți seară, la Jurnalul de Seară de la Digi24, că „societatea efectiv a împins educația în umbră”. El a făcut referire și la majorările de salarii din sistemul de Sănătate și scutirile de taxe din IT, măsuri cu care profesorii au fost solidari. Iar în ceea ce privește salariile cadrelor didactice, „trebuie să fie un salariu decent pe măsura rolului social pe care vrei să-l dai acestei profesii”. Rectorul UBB spune că „nu trebuie să cerem doar bani, sume, încă 200 lei, încă 20%, încă 10%, că lumea nu înțelege și societatea devine iritată”.



„Sistemul este nemulțumit și într-un fel înțeleg această nemulțumire. În același timp, încerc să discut și cu sindicatele și cu alți reprezentanți din sistem, pentru a avea o abordare strategică. Am ajuns în zona educației să tot cerem salarii în condițiile în care salariile nu sunt rezonabile din mai multe motive. Societatea efectiv a împins educația în umbră. Cândva, educația era calea principală spre succesul social. În timpul revoluțiilor industriale prin care trecem, în timpul apariției rețelelor sociale, noi am considerat că nu mai avem nevoie de educație în varianta clasică, ne educăm noi si singuri, citind, uitându-te pe nu știu ce rețele de socializare și am împins educația în umbră.

În același timp, decența oamenilor din sistem, care de multe ori veneau să ceară lucruri când le-a ajuns cuțitul la os, a fost interpretată prost de către politicieni. De aceea atitudinea mea și discuția pe care o am cu ei este hai să gândim strategic.

Noi trebuie să arătăm nevoile pe care le avem în sistem. Atunci când s-au mărit salariile medicilor, a fost o problemă majoră la nivelul societății, medicii plecau, asistentele medicale plecau. N-avem oameni în sistem și toți am fost de acord și n-am comentat. Acolo trebuiau mărite salariile serios, astfel încât să corectăm acel lucru. Când am vrut să dezvoltăm industria de IT și am făcut o serie de scutiri de taxe ș.a.m.d, zona educațională a fost solidară.

Acum noi trebuie să spunem acest lucru. Este o nevoie extraordinar de mare în sistemul educației, pentru că cei mai buni absolvenți din universități încep să nu mai vină în zona preuniversitară. Avem un deficit foarte mare de profesori, mai ales în zona științelor. Deci este o problemă majoră pentru educația pe care o putem oferi copiilor noștri.

Trebuie să spunem foarte clar că noi trebuie să ne hotărâm, ca societate, dacă valorizăm statutul de profesor și dacă îl valorizezi și vrei să readuci educația în centrul discursului public, că uite ce a pățit când am marginalizat-o. Atunci trebuie să fie un salariu decent pe măsura rolului social pe care vrei să-l dai acestei profesii.

Toate aceste lucruri trebuie împachetate și în anii de școală pe care îi ai. De aceea se vorbește despre și s-a discutat despre convergența cu salariile din zona de sănătate.

Am încercat să spun oamenilor că le înțeleg supărarea, mai ales că greva s-a încheiat destul de recent, cu niște promisiuni destul de importante, care nu pot fi onorate în acest moment. Dar am putea lucra în această logică pe care am spus-o, rolul social, nevoia pe care o avem pentru noua lege a salarizării unitare, în care să venim cu aceste principii, nu să cerem direct sume. Este o atitudine foarte importantă și în același timp am văzut o deschidere din partea liderilor Coaliției, pentru că prima variantă a «ordonanței trenuleț» era mult mai dură pentru zona educației.

Totuși, amintindu-le liderilor Coaliției că ne-am asumat că educația este o prioritate națională și trebuie să avem o atitudine strategică față de aceasta, multe lucruri s-au îmbunătățit.

În timpul discuției cu partenerii de dialog social, premierul a spus-o iar eu am respect pentru instituția premierului că el știe ce promisiuni s-au făcut Educației și în condițiile în care vor apărea semne bune, sub aspect financiar, le va onora cu prioritate. Și ca om l-am văzut că a înțeles aceste lucruri.

Deci, în acest context, spun profesorilor acest lucru. Înțeleg, frustrările, cred că sunt justificate, dar pentru a putea obține ceva rațional, trebuie să avem această atitudine strategică pe care am încercat să o prezint aici, cât și când nu știu”, a declarat ministrul David.

„Eu n-am spus că ne așteptăm la măriri de salarii”

Profesorul spune că „în unele discuții s-a pornit cu ideea că ar trebui să pornim de la profesorul debutant, care ar trebui să aibă măcar salariul mediu brut pe economie”.

„Din câte știu, în acest moment este undeva în jur de 7.500 și ceva brut, deci probabil net 4.300-4.400 și ceva. Și de aici, după aceea, lucrurile cresc în funcție de gradul didactic, vechime ș.a.m.d. În același timp, în ceea ce privește salariile pe bază de indicatori de performanță, trebuie să fim foarte cinstiți și direct. Salariul, așa cum este gândit în sistemul public, este un salariu gândit pe alte criterii la toți cei care lucrează în sistemul public, nu doar la profesori și medicii și alți funcționari publici ș.a.m.d. Noi putem gândi indicatori de performanță după un salariu decent. Acei profesori care sunt mai performanți pe baza unor indicatori pe care îi putem stabili să aibă o serie de bonusuri, premii, gradații de merit ș.a.m.d. Nu că salariul de bază ar trebui gândit prin indicatori de performanță, fiindcă asta nu se întâmplă nici în cazul meu, nici în cazul medicului, nici în cazul altor oameni care lucrează în sistemul public. Acolo avem alți indicatori. De exemplu, criterii minimale.

Altfel spus, cred că lucrurile dacă le gândim strategic și venim nu să cerem bani, ci venim cu aceste principii, le argumentăm, cred că putem să fim credibili”, susține rectorul UBB.

Daniel David afirmă că speră să deblocheze anumite măsuri pentru Educație dacă „condițiile economico-financiare se modifică”.

„Eu n-am spus nici 2025, nici premierul n-a spus acest lucru. Nu știm dacă condițiile economico-financiare se pot modifica, poate reușim să deblocăm unele lucruri și tot sperăm acest lucru, realist din a doua parte a anului. Eu n-am spus că ne așteptăm la măriri de salarii ș.a.m.d. Dar în condițiile în care discuți pe legea legea salarizării unitare, acolo stabilești lucrurile de bază.

Când vor fi resursele financiare, acele lucruri stabilite se vor implementa. Nu trebuie să cerem doar bani, sume, încă 200 lei, încă 20%, încă 10%, că lumea nu înțelege și societatea devine iritată, ca și cum profesorii ăștia vor mereu bani, politicienii devin suspicioși și iritabili.

Trebuie să venim cu aceste principii pe care le-am spus. Legea salarizării unitare trebuie să ne pună pe grilă acolo unde merităm. Iar când vor fi resursele financiare, nu doar pentru noi, că dacă ești pe grila respectivă, resursele ori sunt ori nu sunt și pentru noi, și pentru medici, și pentru alții din sistemul public. Asta este atitudinea.

Pe de o parte trebuie să fie ascultați, dar pe de altă parte trebuie să și înțeleagă că sunt niște instituții și niște proceduri pe care trebuie să le parcurgem din partea Ministerului. Eu am discuția deschisă și cu sindicatele, și cu alți reprezentanți din zona federație părinților, din zona studenților, din zona elevilor”, a mai afirmat minitrul Educației.

Editor : Alexandru Costea