Ministrul Sănătății: Fiecare școală va trebui să aibă o sală pentru izolarea elevilor care prezintă simptome respiratorii

Școlile vor trebui să amenajeze o încăpere specială pentru elevii care sunt depistați cu simptome respiratorii în urma triajului epidemiologic efectuat la intrarea în școală, a anunțat marți ministrul Sănătății, Nelu Tătaru. El a mai precizat că, în acest moment, nu există școli care să nu poată relua, măcar parțial, cursurile pe 14 septembrie.

În contextul în care s-a renunțat la declarația pe proprie răspundere a părinților, școlile vor face triajul epidemiologic al elevilor, la intrarea în școală, cu ajutorul personalului medical, a spus ministrul Sănătății. În cazul în care un copil prezintă simptome respiratorii, el va fi dus într-o încăpere izolată, pentru un consult medical mai amănunțit, iar părinții vor fi informați.

„Nu va mai exista acea declaraţie pe proprie răspundere, urmând ca fiecare dintre noi să avem responsabilitatea acelui triaj observaţional din informarea părintelui sau observarea elevului, precum şi adaptarea, sau nu, după un triaj observaţional către un triaj epidemiologic, cu existenţa unui personal medical care să facă acest triaj epidemiologic, cu existenţa unei zone de izolare, unde un copil care prezintă simptomatologie respiratorie să poată fi, la un moment dat, cantonat până la o evaluare medicală, în contextul în care putem avea un diagnostic sau o supoziţie de diagnostic. Fiecare din aceşti copii va fi însoţit pe toată această perioadă, iar nicio decizie nu va fi luată fără să aibă acordul părintelui”, a declarat Nelu Tătaru marți, într-o conferinţă de presă pe tema începerii noului an şcolar.

Fiecare școală decide scenariul în care încep cursurile

Ministrul Sănătății a mai precizat că fiecare școală va începe cursurile în funcție de scenariul stabilit împreună cu direcțiile județene de sănătate publică, în urma evaluării situației epidemiologice locale.

„Pe 7 septembrie, Institutul Naţional de Sănătate Publică va face publică şi către instituţiile statului evaluarea epidemiologică la fiecare unitate administrativ-teritorială. În acest moment avem 3.181 de unităţi administrativ-teritoriale, fiecare din aceste unităţi va primi evaluare, în funcţie de care se va face deschiderea anului şcolar, în funcţie de scenarii pentru fiecare unitate şcolară în parte. Pe 10 septembrie, consiliile de administraţie ale unităţilor şcolare vor prezenta comitetelor pentru situaţii de urgenţă, DSP şi inspectoratelor şcolare scenariul la care s-au hotărât să înceapă anul şcolar. Evaluarea în teritoriu se face de către DSP-uri, ISJ-uri, sub coordonarea comitetelor judeţene pentru situaţii de urgenţă. Libertatea, în ghilimele, acordată unităţilor de învăţământ, sub coordonarea DSP-urilor, ISJ-urilor şi comitetelor judeţene pentru situaţii de urgenţă, este acea descentralizare, în contextul în care vrem ca fiecare unitate şcolară să înceapă particular acest an şcolar şi scenariile pe care le-am prezentat acum 2 săptămâni să fie adaptate, personalizate pentru fiecare unitate şcolară în parte”, a mai precizat Nelu Tătaru.

Cum începe școala în București

În privința Capitalei, ministrul a arătat că nu sunt şcoli care „să nu poată duce” măcar scenariul 2 privind începerea anului şcolar.

„Pe 7 vom avea acea evaluare, pe 10 Consiliul de Administraţie al fiecărei şcoli va adapta, în funcţie de acea evaluare, scenariile. Haideţi să facem ca până pe 7 sau până pe 10 să avem o scădere a ratei în Bucureşti şi să asigurăm începerea anului şcolar şi în Bucureşti. În acest moment nu avem şcoli care să nu poată duce măcar scenariul 2”, a mai afirmat Nelu Tătaru.

Cum trebuie să se pregătească școlile

Distanțarea socială rămâne cel mai important criteriu pe care trebuie să-l respecte elevii, a spus ministrul Nelu Tătaru. Pentru aceasta, școlile trebuie să pregătească circuite clare de deplasare, iar pentru clasele mici să aibă orare diferențiate, astfel încât elevii să nu se aglomereze pe holuri sau în curtea școlii.

Purtraea măștii este obligatorie pentru elevii mai mari de 5 ani.

"Condiţia, am spus-o, pentru toată lumea, în această pandemie: portul măştii, distanţarea fizică, dezinfecţia, reguli de igienă", a mai spus Tătaru.

Editori: G.M., B.P.