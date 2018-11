MODELE de subiecte pentru Bacalaureat 2019 şi Evaluarea Naţională 2019. Ministerul le-a publicat pe site

Modelele de subiecte pentru Evaluarea Naţională şi Bacalaureat, pentru sesiunile din anul şcolar 2018-2019, au fost postate pe site-ul subiecte.edu.ro.

Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Educaţiei Naţionale (MEN), elevii din clasele a VIII-a şi a XII-a vor susţine examenele finale, Evaluarea Naţională, respectiv Bacalaureat, după acelaşi format de subiecte ca în anul şcolar anterior.

Modelele de subiecte pentru Evaluarea Naţională şi Bacalaureat, pentru sesiunile care se vor desfăşura în anul şcolar 2018-2019, sunt postate pe site-ul subiecte.edu.ro.

Decizia a fost luată de ministrul interimar al Educaţiei, Rovana Plumb, după consultările avute, vineri, cu reprezentanţii profesorilor, părinţilor şi elevilor.

Conform sursei citate, în urma întâlnirii desfăşurate la sediul MEN, cei prezenţi au solicitat în unanimitate ca examenele de Evaluare Naţională şi Bacalaureat din anul şcolar 2018-2019 să se desfăşoare în aceleaşi condiţii, fără a se modifica structura subiectelor propuse.

"Am solicitat consultări cu sindicatele din învăţământul preuniversitar, cu Federaţia Naţională a Asociaţiilor de Părinţi, cu Consiliul Naţional al Elevilor, cu cadrele didactice, pentru a lua cea mai bună decizie în ceea ce priveşte modul în care copiii noştri vor trece cu bine, în acest an şcolar, Evaluarea Naţională, respectiv examenul de Bacalaureat. Am ajuns la concluzia ca în timpul jocului nu se schimbă regulile. De aceea, în acest an şcolar nu se aplică nicio schimbare privind formatul variantelor de subiecte", a declarat Rovana Plumb, citată în comunicat.

Întâlnirea a avut loc în urma scandalului izbucnit după apariţia pe site-ul ministerului a unor modele de subiecte de tip grilă pentru cele două examene.

Edupedu.ro a relatat săptămâna aceasta, citându-l pe preşedintele Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE), Marian Şuţă, că Ministerul Educaţiei a modificat structura subiectelor chiar de la examenele de anul acesta, subiectele de la BAC şi Evaluarea Naţională urmând să aibă "40% itemi obiectivi, adică întrebări deschise şi tip grilă". Având în vedere că legislaţia prevede că examenele nu pot fi modificate pentru anul şcolar în curs, iar schimbarea tipului de subiecte are în vedere chiar examenul de anul acesta, Marian Şuţă a precizat că "structura, în principiu, nu se schimbă, ci se schimbă abordarea".

Modele de subiecte au fost postate pe site-ul Ministerul Educaţiei, însă au fost retrase din dispoziţia ministrului interimar al Educaţiei Rovana Plumb.

Conform Edupedu.ro, iniţiativa acestui tip de subiecte i-a aparţinut fostului ministru al Educaţiei, Valentin Popa, care spune că ideea i-a venit "de la modul în care se dau examenele de rezidenţiat şi de intrare în Institutul Naţional de Magistratură”.

Elevii au criticat modificarea tipului de subiecte, apreciind că e posibil ca aceasta să crească în mod artificial rata de promovare la Bacalaureat, deoarece având subiecte tip grilă, nu este exclus să se copieze mult mai uşor sau să fie nimerite răspunsurile din noroc.

Părinţii consideră însă că schimbarea subiectelor pentru Bacalaureatul şi Evaluarea Naţională de anul acesta este o decizie bună având în vedere experienţele cu diferenţa de punctaj între evaluarea iniţială şi evaluarea făcută după contestaţii.

Cadrele didactice au criticat acest sistem, apreciind, în cazul materiei Limba română, că testele grilă nu sunt aplicabile pentru un text literar sau, în cazul Matematicii, considerându-le de un populism excesiv şi de "un nivel absolut jenant".

