Schimbări la Bacalaureat și la Evaluarea Națională. Cum este justificată decizia

Anul şi schimbarea în Educaţie. Din acest an, vor introduse şi testele de tip grilă la Evaluarea Naţională şi la Bacalaureat. Decizia s-ar justifica prin reducerea diferenţelor între notele obţinute iniţial la testări şi cele rezultate după contestaţii.

Testarea obiectivă presupune introducerea unor subiecte tip grilă la unele materii de bacalaureat, spre exemplu română, matematică și istorie.

Schimbarea nu este una radicală, nu se modifică programa, ci doar metoda de examinare, iar modificarea va fi în proporție de 40%.

În cazul altor discipline de bacalaureat, precum sociologia sau georgrafia, elevii aveau deja subiecte tip grilă la care trebuiau să răspundă, acestea erau doar în proporție de 30%, iar începând de anul acesta vor fi în proporție de 40%.

În continuare, elevii vor avea de elaborat comentarii pe baza unor texte, deci acest lucru nu se modifică. Președintele Centrului Național de Examinare confirmă decizia Ministerului Educației de a schimba Evaluarea Națională și Bacalaureatul spune că structura de bază a variantelor nu va fi modificată și ca toţi itemii vor respecta ca şi până acum programa şcolară.

Mai multe informații concrete vom avea mâine, atunci când vor fi publicate modelele de examen pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat.

Secretarul de stat în MEN pentru învăţământ preuniversitar, Ionel Florian Lixandru, a confirmat pentru Agerpres, că s-a propus creşterea, începând de vara viitoare, la 40% a itemilor de tip obiectiv la Bacalaureat şi Evaluarea Naţională.

El a adăugat că nu se schimbă nicio modalitate de evaluare.

„Nu se schimbă nicio modalitate de evaluare. În urma analizei pe care am făcut-o în vară, pentru a încerca să eliminăm pe cât posibil diferenţele între evaluarea iniţială şi cea de la contestaţii, am propus să se crească ponderea itemilor de tip obiectiv în structura subiectelor. Poate fi o întrebare cu alegere multiplă, o întrebare cu alegere duală, adevărat - fals. Am propus creşterea ponderii acestui tip de itemi la 40% din totalul subiectelor. Nu se schimbă subiectele, nu se schimbă programul. Astfel de subiecte există. Doar am dorit să creştem ponderea acestui tip de itemi, tocmai pentru a evita diferenţele de evaluare şi subiectivismul în evaluarea lucrărilor. (...) Tocmai pentru a evita diferenţele de evaluare între evaluarea iniţială şi evaluarea la contestaţii, cum s-a întâmplat în sesiunile anterioare”, a explicat secretarul de stat.

Lixandru a anunţat că joi vor fi afişate modele de subiecte pentru toate disciplinele.

„Mâine vor fi afişate modele de subiecte pentru toate disciplinele, vor vedea tipurile de subiecte. Totul este în beneficiul elevului. Se reduce acea doză de subiectivism din evaluare. Pe cât posibil evaluarea să fie una obiectivă”, a arătat Lixandru.

