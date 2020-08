Orban, după declarația cu cârciuma și profesorii: „Unii au încercat să o răspăruiască. Întotdeauna am respectat profesorii”

Premierul Ludovic Orban susține că declarația sa referitoare la motivul pentru care se amână creșterea salariilor cadrelor didactice, când a explicat că „într-o familie, când nu mai ai bani de mâncare, nu îi dai la cârciumă”, a fost răstălmăcită și a subliniat, vineri, în ședința de guvern, că întotdeauna a avut respect pentru profesori.

Premierul a spus că, după părinți, profesorii sunt oamenii pe care i-a iubit și i-a respectat cel mai mult, ei fiind cei care au contribuit cel mai mult la formarea sa.

„Că tot am vorbit despre educaţie, aş vrea să spun câteva lucruri pe care să le auziţi dumneavoastră, să le audă şi românii, pentru că din păcate, unii, care nu sunt foarte atenţi la afirmaţiile mele, au încercat să răspăruiască o declaraţie de-a mea. Întotdeauna am respectat profesorii, întotdeauna am respectat cadrele didactice. După părinţi, sunt oamenii pe care i-am iubit şi i-am respectat cel mai mult şi care au contribuit cel mai mult la formarea mea. A încerca să fie răspăruită o declaraţie de-a mea ca o declaraţie ofensatoare la adresa cadrelor didactice mi se pare contrară total faţă de atitudinea (pe) care am avut-o faţă de dascăli, faţă de cadrele didactice, pe care repet, îi respect”, a declarat Ludovic Orban, la începutul şedinţei de vineri a guvernului.

El a precizat că neacordarea creșterii salariale e la 1 septembrie este cauzată de situația bugetară și a adăugat că atunci când vor exista posibilităţile financiare la buget, vor fi crescute salariile profesorilor, astfel încât să aibă veniturile pe care le merită.

„Faptul că nu putem de la 1 septembrie să ne permitem să facem creşterea anticipată se datorează situaţiei bugetare şi sunt convins că foarte mulţi dintre dascăli vor înţelege lucrul acesta, pentru că în astfel de perioade toţi trebuie să fim un exemplu şi să arătăm că suntem solidari în faţa situaţiei dificile în care ne găsim. Oricând ne va permite situaţia economică şi situaţia bugetară, vom aloca resursele financiare către profesori, către învăţători, către cadrele didactice în general, astfel încât să aibă venitul meritat în conformitate cu activitatea”, a explicat Ludovic Orban.

Premierul Ludovic Orban a afirmat, vineri, întrebat fiind de ce s-a amânat creşterea salariilor profesorilor, că banii necesari au fost prevazuţi în buget, dar între timp au intervenit alte cheltuieli din cauza pandemiei. „Uitați-vă la datele prezentate de INS și la prognoza legată de creșterea economică, care este o scădere de 3,8%. Când îți scad veniturile, e ca într-o familie. Dacă îți scad veniturile și abia mai ai bani de mâncare, de plata chiriei, nu te duci să îți bei banii la cârciumă. Banii au fost prevăzuți în buget dar între timp avem o altă categorie de cheltuieli care sunt absolut necesare. Față de bugetul inițial în Sănătate a fost nevoie de o creștere de aproximativ 9 miliarde de lei pentru a face față provocărilor generate de epidemie”, a spus premierul.

Există riscul ca deschiderea noului an şcolar să fie pusă sub semnul întrebării, dacă Guvernul nu va majora salariile în învăţământ de la 1 septembrie, a amenințat, vineri, într-un comunicat, Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI).

