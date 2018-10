Pastila de limbă | Depistați 10 greșeli într-un text propus de Radu Paraschivescu

E timpul să vedem din nou nu doar cât de corect ne exprimăm în limba română, ci şi în ce măsură ne-am păstrat spiritul de observaţie la cote înalte. Altfel spus, urmează încă un exerciţiu de depistare a zece greşeli pe care scriitorul Radu Paraschivescu le-a plasat cu bună ştiinţă într-un text. Iată textul:

Radu Paraschivescu: „Un ziarist mi-a cerut să mă prezint într-o singură frază şi i-am răspuns că sunt un român care îmi iubesc ţara. Nu ştiu dacă l-a mulţumit răspunsul, dar n-a insistat totuşi. După plecarea ziaristului, mi-am amintit că trebuia să mă întâlnesc cu nişte prieteni şi să mergem în corpore la mall. Am ajuns la întâlnire în ultima clipă şi a trebuit să-l aşteptăm cu toţii pe Marius, care n-a putut să scape mai repede de la servici fiindcă a avut mult de lucru. Aşa s-a şi scuzat: «A fost o zi foarte lucrativă». Modest din fire, a uitat să adauge că tocmai fusese investit într-o funcţie nouă. La ieşirea de la mall, un alt coleg, Matei, m-a tachinat şi m-a întrebat dacă echipa mea preferată are şanse să retrogradeze. Văzând că m-am supărat, mi-a promis că mă invită a doua zi la masă şi-mi dă voie să servesc ce vreau. Până la urmă, cu toate micile lui răutăţi, Matei are un carácter frumos. Chiar nu poţi să te superi pe el. În plus, rapoartele dintre noi sunt în general cordiale, prieteneşti.”

Acesta a fost textul. Vă propun să dăm acum de urma celor zece greşeli.

Prima greşeală: „Sunt un român care îmi iubesc ţara”. Este o exprimare incorectă şi des întâlnită mai cu seamă în exprimarea prin viu grai. Forma corectă a enunţului este „sunt un om care îşi iubeşte ţara”. La fel, nu vom spune „Ion şi cu mine suntem oameni care mergem la teatru” „variantă incorectă”, ci „Ion şi cu mine suntem oameni care merg la teatru” **variantă corectă**. Şi nu vom spune „suntem bărbaţi cărora ne place să dansăm” **variantă greşită**, ci „suntem bărbaţi cărora le place să danseze” **variantă corectă**.

A doua greşeală: „Dar n-a insistat totuşi”. „Dar totuşi” este un pleonasm, aşa că folosirea lui e o eroare. Chiar dacă între „dar” şi „totuşi” există şi alte cuvinte, folosirea celor două împreună tot nu se recomandă. Fie spunem „dar n-a insistat”, fie optăm pentru „n-a insistat totuşi”.

A treia greşeală: „Să mergem în corpore la mall”. Formulele din latină trebuie preluate ca atare, fără să le românizăm. Altfel spus, varianta corectă a enunţului este „să mergem in corpore la mall”, nu „să mergem în corpore la mall”.

La fel, vom spune „in extremis”, „in extenso” şi „in vitro”, şi sub nicio formă „în extremis”, „în extenso” şi „în vitro”.

A patra greşeală: „N-a putut să scape de la servici”. Aici lucrurile sunt limpezi: forma corectă e „serviciu”, nu „servici”. În acelaşi fel, spunem „oficiu”, „viciu”, „artificiu” şi „orificiu”, nicidecum „ofici”, „vici”, „artifici” şi „orifici”.

A cincea greşeală: „O zi foarte lucrativă”. „Lucrativ” înseamnă „rentabil” sau „profitabil”, „aducător de profit”. În textul nostru era vorba de o zi în care a fost mult de lucru, ceea ce înseamnă că varianta corectă este „a fost o zi foarte aglomerată”.

A şasea greşeală: „Fusese investit într-o funcţie nouă”. „A investi” înseamnă a plasa un fond sau o sumă într-o întreprindere. Verbul de care avem nevoie aici este „a învesti”, cu sensul de „a numi” sau „a acorda cuiva un drept sau o autoritate oficială”. Forma corectă a enunţului este, în acest caz, „fusese învestit într-o funcţie nouă”.

A şaptea greşeală: „M-a întrebat dacă echipa mea are şanse să retrogradeze”. „Şansă” este un cuvânt cu o conotaţie pozitivă. Poţi spune că „X are şanse să ia un premiu important” sau că „Y are şansa să se mute într-un cartier de lux”. Retrogradarea unei echipe fiind însă un lucru neplăcut, „şansă” nu are ce să caute în frază. Variantele corecte sunt „echipa mea e în pericol să retrogradeze” şi „echipa mea riscă să retrogradeze”.

A opta greşeală: „Îmi dă voie să servesc ce vreau”. „A servi” înseamnă „a aduce la masă”, nicidecum a „mânca”. Varianta corectă este „îmi dă voie să mănânc ce vreau”.

A noua greşeală: „Carácter frumos”. Greşeala este, în acest caz, de accentuare. Accentuarea corectă este „caractér frumos”.

În sfârşit, a zecea greşeală: „Rapoartele dintre noi sunt cordiale”. Substantivul „raport” are două forme de plural: „rapoarte”, cu sensul de „comunicate”, şi „raporturi”, cu sensul de „relaţii”. Prin urmare, enunţul corect este „raporturile dintre noi sunt cordiale”.

Atât pentru astăzi. Vă aştept săptămâna viitoare, la o nouă „Pastilă de limbă”. La revedere.

