Toamna se numără variantele de lucru pentru începutul noului an şi hibele din educaţie. Scenariul galben ar fi cel mai simplu de aplicat în şcoli, sunt de părere directorii unităţilor de învăţământ din Capitală. Cu o reţea de internet pusă la punct şi profesori dedicaţi, problemele ar fi ca şi rezolvate. La polul opus, planul verde este cel mai de greu de pus în practică. De unde spaţii în sălile de clasă? De unde alte cadre didactice? Şi, nu în ultimul rând, de unde bani pentru plata cu ora?

Mai este mai puțin de o lună până la începutul şcolii şi apar infinite dileme. La Colegiul Naţional „Grigore Moisil” din Sectorul 6 al Capitalei sunt înscrişi 1.043 de elevi. Deşi este o şcoală suprapopulată, se poate mult mai rău. Un exemplu este Şcoala Gimnazială 195, din Sectorul 3, în care învaţă 2.500 de elevi.

Clasa trebuie împărțită în două. Ce probleme apar

- Este o școală foarte căutată, da, Avem clase supraaglomerate, 36 elevi, 37 în clasele gimnaziale și până la 34 în clasele de liceu, spune Diana Bobocea, directoarea Colegiului Național „Grigore Moisil”.

- După noile reguli, câți copii ar urmă să rămână pe dinafară?

- Distanța între bănci ar trebui să fie de 1 metru, într-o astfel de clasă, în care în mod normal ar învăța 36 elevi, ar putea intra între 16 - 18 elevi.

- Haideți să măsurăm, vă rog, împreună. Distanța dintre bănci trebuie să fie de 1 metru.

- Aici va sta un copil, aici va fi spațiu gol....aici va sta un alt copil, iar băncuța aceasta puțin mai aproape. Judecând după cum stau lucrurile, cam așa ar trebui: împărțită clasa în două. Pentru a face „face to face” cu toată lumea, atunci, pe același interval orar, pe aceeași disciplină, am nevoie de doi profesori. Mie mi-ar mai trebui pe lângă spațiul existent încă 11 clase și mi-ar trebui, am 60 de profesori, cred că vreo 120.

- Cum faceți să-i împărțiți pe copii și să evitați certurile inerente între părinți?

- Am utilizat criteriul alfabetic: prima jumătate de clasă vine în săptămâna pară, cealaltă jumătate de clasă în impară, explică directoarea Diana Bobocea.

Profesorului i s-ar dubla norma didactică. Nu și salariul

Varianta scurtării orelor nu stă în picioare, spun directorii, pentru că ar pune în pericol nivelul predării şi al copiilor, implicit.

„Elevii noștri nu înregistrează restanțe instrucționale grave din materia anului școlar precedent care să trebuie a fi recuperate în anul școlar în curs. În plus, conform programei școlare de matematică, clasele a XII-a, materia de predat se termină undeva în primăvara anului, fapt pentru care cu siguranță ne vom încadra și vom finaliza ceea ce avem de predat. Mai departe, până în finalul anului școlar, se vor face recapitulări, fixarea materiei, sistematizări. Încercăm să gândim o soluție astfel încât profesorul să nu predea de două ori la clasă. I-ar dubla norma didactică. Nu avem până la acest moment nici finanțarea pentru cheltuielile de natură salarială, este greu de crezut că se va dubla bugetul la Educație”, spune Ioana Neașcu, fost inspector școlar general la București.

Soluțiile primarilor. Școală mutată în construcție modulară

Şi autorităţile locale trebuie să găsească urgent soluţii la problemele administrative.

„Până luni vom avea gata un draft de regulament pe care îl vom scoate în dezbatere publică. Reușim să terminăm în timp proceduri de achiziție pentru teste covid, biocid, măști chirurgicale, suntem în lucru cu achiziția a 2.000 tablete pentru copiii din Sectorul 4”, susține Daniel Băluță, primarul acestui sector.

Edilul Sectorului 4 ridică neputincios din umeri şi spune că nu are nicio variantă pentru a suplimenta spaţiile unităţilor şcolare. Încearcă, însă, între timp, să repare metehne mai vechi.

„Avem o problemă legată de riscul seismic și de autorizațiile de securitate la incendiu. Mutăm din locația actuală șapte licee, tocmai pentru că se găsesc într-o situație de risc seismic 1. De aceea, posibilitatea de a genera spații noi e restrânsă”, arată Daniel Băluță.

Elevii liceului „Traian Vuia” din Sectorul 4 ar urma ca din toamnă să fie relocați în niște construcții modulare. Într-o astfel de clădire ar urma să încapă peste 500 elevi și va avea 17 clase. A fost ridicată în urmă cu 2 săptămâni, iar constructorii promit că va fi gata până pe 20 august.

Robert Negoiță: „Sper să nu se întâmple cum s-a întâmplat cu creșele”

Alt sector, aceleaşi zbateri, chiar şi la o săptămână de la anunţul marilor scenarii.

„A anunțat o chestie de principiu, că e verde, galben, dar culorile astea nouă nu ne spun nimic. E o chestiune cromatică, poate sună interesant. Dar ce înseamnă culoarea galbenă, roșie? Ce e cel mai complicat pentru noi - faptul că în acest moment, cu o lună înainte să înceapă școala, noi nu știm exact care vor fi regulile în prima zi de școală. Ceva variante am avea, mai ales că în ultimii opt ani nu doar că am reabilitat, am și extins foarte mult. O rezervă avem, acum suntem în lucru cu extinderea câtorva școli. Este foarte târziu, sper să nu se întâmple cum s-a întâmplat cu creșele. Au decis că le pot deschide mâine, iar regulile ni le-au dat după o săptămână. Ne preocupă ce va veni suplimentar că reguli care să restricționeze, ce ne pun să facem suplimentar față de ce am făcut deja”, spune Robert Negoiță, primarul Sectorului 3.

