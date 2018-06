Profesorii care au reinventat cursurile. Cum se face școală fără comentarii literare și formule învățate mecanic

Aproape 3 milioane de copii învaţă, la şcoală, să memoreze comentarii literare şi formule matematice. Profesorii nu par interesaţi dacă elevii înţeleg sau nu noţiunile din acestea. Sunt însă şi excepţii: dascăli care şi-au dat seama că e mult mai important ca elevii să fie activi la ore şi să înveţe din curiozitate, nu din obligaţie.

„Orele noastre pot să spun că sunt atipice. Nu ne limităm neapărat la manual, la cărți, la caiete, ci mergem în susbstratul folosit de generația tânără și folosim tot ce ne face să reținem mai ușor materia care ne trebuie la bacalaureat”, spune o elevă.

Să înveţi pentru bacalaureat e mai simplu, când nu trebuie să memorezi zeci sau chiar sute de pagini. Elevii profesoarei Emese Câmpean au scăpat de acest chin - se pregătesc pentru examen cu ajutorul tehnologiei.

„Aşadar dacă v-am întrebat de experienţă, v-am întrebat pentru că astăzi am pregătit un Sway despre romanul experienţei. Despre asta vreau să discutăm, noi am tot citit despre Maitreyi, haideţi să vedem un pic din perspectiva lui Eliade ce este romanul experienţei. O să vă rog să vă scoateţi telefoanele şi sunt două modalităţi ca să ajungeţi la ce v-am proiectat acum. Sau, dacă vă e mai simplu, vă postez link-ul separat în grupul de facebook. Vă e mai simplu aşa?”, le spune profesoara elevilor.

„Vă spuneau elevii mei că ei aşa au crescut şi că lor le place să se joace şi că învaţă vizual. Ce mă costă să îi fac o prezentare power point, sau să îi creez un Sway, să le pun un videoclip? Ca să îi rămână şi ăluia care învaţă doar vizual, nu şi auditiv”, explică ea.

„Prin Quizis-uri sau prin Kahoot, de exemplu, e mult mai distractiv. Intervine competiţia între tine şi colegul de bancă. La ore putem să ne desprindem de clasic - pix, caiet şi scrieţi, scrieţi, scrieţi. Devine plictisitor şi până la urmă ajungi să urăşti un profesor pentru treaba asta”, spune un elev.

„Şi eu şi copiii mei am făcut la şcoală la limba română procesul lui Ion sau procesul Otiliei. Păi ştii asta şi peste 20 de ani şi peste 30 de ani. Îţi rămâne în minte caracterizarea personajului, cum a acţionat el. Îi încurajezi pe copii să aibă o dezbatere, să aibă o opinie. Nu să memoreze un comentariu scris de nu ştiu cine”, spune Dorina Stamate, psihoterapeut.

„Sistemul de învăţământ e acelaşi de zeci de ani, depinde de fiecare dintre profesorii care se implică. Eu nu pot să aștept 10 ani până când sistemul de educație se schimbă, pentru că ei peste 10 ani vor fi adulți”, spune Emese Câmpean.

Profesorul joacă un rol determinant în viaţa elevilor, mai ales înaintea unui examen important. E perfect conştient de asta Mircea Nedea, care de şapte ani îşi împarte timpul şi cunoştinţele cu tineri care visează să devină medici, dar nu au posibilitatea să plătească pentru meditaţii.

„Eu, la rândul meu şi soţia provenim din familii foarte modeste. Am avut nevoie de pregătire şi nu am avut posibilitate. Şi... aşa a venit. Sistemul te obligă să faci pregătire în particular”, spune Mircea Nedea.

„Pentru mine este un ajutor foarte mare pentru că nu am făcut materia niciodată la şcoală şi am venit aici. Aici am învăţat toate capitolele, aici dau teste acum. Ar fi trebuit să fac pregătire la biologie şi chimie şi atunci, cu siguranţă nu mi-aş fi permis”, spune o elevă.

Datorită acestui profesor dedicat, 70 de tineri sunt acum studenţi la Medicină. Iar în mai puţin de o lună, Mircea Nedea va şti că totul a meritat. Prima generaţie de elevi pe care i-a meditat va absolvi facultatea şi vor preda mai departe lecţia de viaţă primită.

„Cu atâta bucurie ne preda, încât ne atrăgea, n-avea cum să nu îţi placă. Mi-aş dori foarte mult, mai departe, să urmez pediatria pentru că iubesc munca cu copiii şi pentru că vreau şi eu să dăruiesc puţină bucurie aşa cum şi domnii Nedea mi-au dăruit mie”, spune o fostă elevă.

„Elevii simt imediat când profesorul este acolo pentru ei, simt când profesorului îi pasă. El se constituie acolo ca un reper, o persoană care vine acolo ca să îi descopere, să îi ghideze. E nevoie de continuitate. Copilul e nevoie în momentul în care intră la şcoală să ştie cum va fi parcursul lui şcolar”, spune Dorina Stamate, psihoterapeut.

„Schimbările făcute în educaţie au bulversat generaţii întregi de elevi. Mâine, recapitulăm cele mai importante modificări şi vom afla de la foştii miniştri ai Educaţiei ce au făcut pentru a rezolva problemele din sistem”, relatează Francesca Simionescu, jurnalist Digi24.