Promovabilitate zero la Evaluarea Națională la o școală din Craiova, pentru al treilea an la rând. Director: "Atât s-a putut"

Mai bine de un sfert dintre elevii de clasa a opta au luat note sub 5 la Evaluarea Națională. Sunt cele mai slabe rezultate din ultimii 5 ani. Pentru Școala Gimnazială „Anton Pann” din Craiova este al treilea an în care promovabilitatea este zero.

Directoarea speră, totuși, ca rușinea școlii să fie spălată după contestații.

Cristina Micu, directorul Școlii Gimnaziale „Anton Pann” din Craiova: „Atât s-a putut anul acesta. După perioada de contestații sper să avem... Deoarece avem o medie de 4.92 și avem depusă o contestație, să reușim să depășim acest prag de 0%.”

Tot în județul Dolj, la Liceul Tehnologic „Constantin Ianculescu” din Cârcea, unde, și aici, este al treilea an în care niciun copil nu a luat nota 5. Două eleve trebuiau să susțină Evaluarea Națională aici, însă, doar una s-a prezentat la examen. Directorul este, însă, optimist.

Adrian Velișcu - directorul Liceului Tehnologic „Constantin Ianculescu” Cârcea: „S-a făcut un mic salt, ca să îl putem numi așa, față de 1 cât a luat la matematică la simulare, acum a luat 4, iar la Limba și Literatura Română 4.70.”

Norica Ciocă, profesoară: „Au fost chemați la ore suplimentare, dar, din păcate, una dintre fete nu s-a prezentat niciodată. Și la școală a avut foarte multe absențe, iar cealaltă a venit mai mult după rezultatele de la simulări, când au fost foarte mici, a frecventat mai bine școala, a venit cât de cât și la pregătirea suplimentară, dar nu așa cum ar fi trebuit și nu de atâtea ori de câte ori a fost chemată.”

Aida Ionescu, inspectorul general adjunct al ISJ Dolj: „Procent zero am avut în 10 unități de învățământ. Însă, mai avem în rândul celor 10 unități de învățământ cu procent 0% prezență de 10, 9, 7, 4, respectiv 5 elevi pentru fiecare unitate de învățământ.”



În toată țara, aproape 40.000 de elevi au obținut medii sub 5 la Evaluarea Națională.

Există, însă, și exemple pozitive. În timp ce mulți elevi fac meditații ani la rând ca să obțină note bune, unii copii din mediul rural reușesc să ia nota 10 la Evaluarea Națională fără nicio oră de meditație.

Este și cazul Mariei, o elevă dintr-un sat din județul Galați. Maria Iftimie, elevă de nota 10 la Evaluarea Națională: „Știam de mult timp la ce liceu vreau și m-am pregătit din timp, de foarte mult timp. Nu cred că depinde nota ta de faptul că ești la o școală în oraș sau la sat. Adică se poate și așa.”



George Dănăilă, directorul Școlii Gimnaziale „Negoiță Dănăilă” Buceşti: „Educația depinde de mai mulți factori, unul dintre ei fiind ambiția și perseverența copiilor, implicarea părinților în viața școlii, cât și a cadrelor didactice, efortul și implicarea acestora.”

La nivel național, 65 de elevi au obținut media 10 la Evaluarea Națională.

Editor : G.M.