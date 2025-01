Ministrul Educației, Daniel David, a declarat, marți la Jurnalul de Seară, că încă nu consideră proiectul „România Educată” al președintelui Klaus Iohannis un eșec. Acesta afirmă că „a durat prea mult” implementarea lui și că legile pe care se bazează, „adoptate destul de recent în 2023”, ar putea fi modificate în 2025. „Lucrez la un raport asupra sistemului de educație și cercetare, care vreau să văd foarte clar ce merge bine și de ce, ca să știm să întărim ce merge prost și de ce, ca să știm să corectăm. Acel raport am să-l fac public la sfârșitul lunii mai”, mai spune oficialul din Guvern.

„De ce a eșuat educația în România, mai degrabă. Nu vreau nici să protejez, dar nici nu vreau să critic ce nu este de criticat. Să fim cinstiți, putem critica faptul că a durat atât de mult, a început cu mulți ani în urmă, am tot încercat, am schimbat, a durat prea mult, dar în final, să nu uităm, că avem două mari legi organice adoptate destul de recent, în 2023.

Am spus că în prima parte a mandatului nu am de gând să lucrez la aceste legi organice decât dacă sunt niște lucruri atât de grave că ne blochează în funcționare. Până acuma n-au apărut. Hai să ne focalizăm în prima parte pe actele subsecvente, fiindcă dacă ești înțelept și cunoști practicile internaționale, legea e suficient de flexibilă să-ți permită hotărâri de guvern și ordine de ministru care să te ducă acolo unde vrei să ajungi.

Am anunțat public că lucrez la un raport asupra sistemului de educație și cercetare, care vreau să văd foarte clar ce merge bine și de ce, ca să știm să întărim ce merge prost și de ce, ca să știm să corectăm. Acel raport am să-l fac public la sfârșitul lunii mai.

Eu cred în politici bazate pe dovezi. Pe baza acelui diagnostic corect, eu voi putea planifica intervenții mai de substanță, care poate să ducă și la unele modificări chiar în aceste legi, dar bazate pe dovezi, nu faptul că vine un ministru și care pur și simplu are el așa o altă viziune despre ce probe la Bacalaureat ar trebui date...«dar de ce atâta matematică și nu psihologie, de exemplu, că eu sunt psiholog...» Sunt foarte riscante aceste abordări.

Atunci, ca să evit acest lucru, eu am un diagnostic pe care vreau să-l fac, proiecții bazate pe dovezi și pe practici europene. În a doua parte a anului s-ar putea să fie unele completări la legislația pe care o avem, așa că încă aș mai da șansă nu atât proiectul, cât legislației pe care am elaborat-o și pe care o avem astăzi în vigoare în cele două mari domenii: preuniversitar și universitar. Eu nu-l consider un eșec”, susține Daniel David.