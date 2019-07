Reacția unui viitor profesor de religie la rezultatele de la titularizare: „Dacă era să-mi corectez eu lucrarea îmi puneam 2”

Se vedeau profesori în școli, dar au eșuat la prima probă. 155 de candidați din cei 551 înscriși la titularizarea pentru posturile din învățământul preuniversitar din Galați au luat note mai mici de 5. La Iași, unul din cinci candidați nu a promovat examenul. Ca în fiecare an, au fost și note de 1 și 2.

Viitorii dascăli care au venit să vadă ce note au obținut la titularizare sunt multumiți că au luat măcar peste 5.

„Dacă era să-mi corectez eu lucrarea îmi puneam 2, am dat la religie ortodoxă, dar am învățat, nu pot să zic că nu am învățat. (Reporter: Dar despre cei care au luat 1, 2?) N-au învățat de ajuns. (Reporter: Au ce căuta în învățământ oamenii aceștia?) Pai, dacă sunt posturi și nu e persoanal calificat, ce să facem?”, a spus un viitor profesor.

11 potențiali profesori au luat note între 1 și 2, în condițiile în care un punct este dat din oficiu.

Oana Enache, purtător de cuvânt ISJ Galați: „Raportat la numărul candidaților este într-adevăr un procent... nu foarte mare, dar asta spune faptul că nu toată lumea este făcută pentru meseria de profesor.”

Au fost și note de 10 la titularizare în Galați, 3 din 551.

Un tânăr din Iași a picat la proba de sport de la titularizare

În Iași, un tânăr a picat... la Educație fizică.

Prietenul candidatului: „Să conteste nota, poate îi pune mai mult. A luat 3,85 la educaţie fizică şi sport. (Reporter: A mai încercat acum, e prima dată, ce ştiţi?) A mai încercat şi a luat, dar a fost plecat şi s-a întors după o perioadă mai lungă şi nu s-a pregătit cum trebuie.”

Printre cei cu un post asigurat este Simona Petrila. A candidat pe singurul post disponibil de coregraf și l-a obținut.

Simona Petrila: „Nu voi mai fi obligată să dau încă o dată examenul. Am câştigat cu zece sutimi, aş putea spune. Au mai fost încă patru, dar au renunţat la concurs şi atunci am rămas doar eu. Aş fi vrut să fie notă mai mare, asta e.”

În total, în Iaşi, sunt 143 de locuri de titulari, restul, până la aproape o mie, sunt pentru suplinitori.