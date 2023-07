Performanță istorică pentru cinci elevi români la Olimpiada Internațională de Fizică, care s-a desfășurat în Japonia. Echipa țării noastre - formată din patru copii de la Liceul de Informatică București și unul de la „Grigore Moisil” din Timișoara - au adus acasă trei medalii de aur și două de argint. În clasamentul pe națiuni, România a ocupat primul loc în Europa și locul al treilea în lume.

Patru dintre cei cinci elevi care ne-au făcut mândri și au adus numele României pe buzele tuturor provin de la Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București.

Dragomir Andrei Darius, medalie de aur: „Am obținut medalia de aur la acest concurs. Am fost extrem de fericit că am reușit să îmi confirm munca din acești ani de liceu. Experiența din Tokio a fost una completă, atât din punct de vedere cultural, cât și academic”.

Mirică Ioan Alexandru, medalie de argint: „Pentru a obține aceste rezultate noi lucrăm și 10 ore pe zi, timp de ani de zile”.

Momoiu Alexandru, medalie de aur: „Rezultatul pe care l-am obținut acum se bazează foarte mult pe meritele profesorilor mei din liceu și din gimnaziu”.

Tudose Rareș Felix, medalie de argint: „Pentru mine a fost un suspans foarte mare până în momentul în care am aflat ce medalie am luat. Am decis să pun medalia unei jucării pe care am câștigat-o la un aparat «claw machine» din Japonia”.

Echipa de aur a României a fost completată de un elev al Liceului „Grigore Moisil” din Timișoara.

Vlad Oros, medalie de aur: „Ceea ce înainte erau câteva formule pe foaie, acum este pentru mine un fel de limbă, este un limbaj pe care îl înțeleg aproape la fel de natural ca limba română”.

398 de elevi din 84 de state au participat la Olimpiada Internațională de Fizică. Pasiunea copiilor pentru fizică nu ar fi fost de ajuns pentru o asemenea performanță, dacă nu aveau profesori pe măsură. Lotul nostru a fost coordonat de Delia Davidescu, de la Liceul Internațional de Informatică București și de Sebastian Popescu de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Delia Davidescu, coordonator lotul național de fizică: „Pregătirea este una continuă. Sunt activități pe care le desfășurăm împreună, atât pe parte teoretică cât și pe parte de laborator”.

Susținerea performanței în educație trebuie să vină și din familie.

- „Suntem foarte mândri. Noi am încercat să-l susținem cu tot ce am putut, mai puțin partea academică, mai mult partea logistică”.

- „Este încununarea unei munci titanice care începe din clasa a VI-a”.

Succesul celor cinci olimpici reprezintă pentru noi toți speranța că învățământul românesc nu înseamnă doar mediocritate, analfabetism funcțional și abandon școlar.

Editor : A.C.