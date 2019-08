Șeful ISJ Brăila, la final de mandat: Am schimbat 8 miniștri, unii semidocți certați cu limba maternă

Un inspector școlar general la final de mandat critică dur situația din educație și lipsa reformelor din sistem. Fostul șef al ISJ Brăila mai spune că și-a pierdut funcția deoarece nu este membru de partid.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, în care face un bilanț al activității sale, Cătălin Canciu, fostul șef al Inspectoratului Școlar Județean Brăila, scrie că a fost „un mandat greu în care am <schimbat> opt miniștri, fiecare cu frustrările sale, unii semidocți certați cu limba maternă și logica bunului-simț, lipsiți de cultură și educație, alții <eroi ai reformei>, aproape toți adevărate ghiulele pregătite să se detoneze pentru a șubrezi sistemul de învățământ la maximum”.

În ceea ce privește situația învățământului din județ, Cătălin Canciu mai spune că „școala brăileană a primit doar firimituri pentru modernizare, pentru materiale didactice sau altceva pentru progresul ei. Doar cârpeli și populism ieftin!”

Mandatul lui Cătălin Canciu la șefia Inspectoratului Școlar Brăila expiră astăzi, el urmând să revină la catedră. El a ajuns în funcție în urma unui concurs, în 2015.

Fostul șef al ISJ Brăila: Este o epurare politică. A fost prelungit mandatul la toți aceia care sunt înscriși în partid

„Eu spun că am criticat nimic, am spus exact realitatea așa cum arată ea astăzi. Vorbim de 30 de ani de o reformă care nu se mai termină, miniștri care se schimbă la câteva luni, un sistem de educație parcă care se vrea distrus de mai toți. Amărăciunea mea constă în faptul că fostul ministru, doamna Ecaterina Andronescu, ne-a cerut un raport al activității pe aproape patru ani, în luna martie, am transmis un raport de 80 de ani pagini cu toate realizările județului Brăila și nu sunt puține. Pe lângă rezultatele la examenele naționale, avem foarte mulți elevi care au obținut distincții naționale și internaționale. Nimeni nu ne-a spus 'ați făcut bine', analizând acel raport al nostru”, a spus fostul inspector școlar, într-o intervenție telefonică la Digi24.

Acesta a acuzat că și-a pierdut funcția pentru că nu este înscris în niciun partid politic.

„În contract era scris că Ministerul avea posibilitatea de a prelungi cu încă un an contractul, a fost prelungit la toți aceia care sunt înscriși în partid, care sunt membri, iar eu sunt penultimul din cei 13 care au fost demiși acum doi ani. A mai rămas unul, căruia îi va expira mandatul la anul. Cu siguranță nici domnul inspector de la Vrancea nu va obține o suplimentare a contractului. Cu alte cuvinte, o epurare politică. Eu nu fac politică, nu sunt membru de partid”, a subliniat el.

„Puteam să facem mult mai mult, dar nimeni nu ne-a ajutat. Mă refer la Minister”, a adăugat profesorul.

Ce spune Cătălin Canciu despre „fenomenul Brăila”

Cătălin Canciu a mai ținut să demonteze „fenomenul Brăila”. Este vorba despre elevii cu rezultate foarte slabe și care nu au fost încurajați să participe la Evaluarea Națională.

„Ei nu au promovat, rămânând corigenți, lucrul ăsta nu s-a înțeles mai de toată lumea. Ei trebuie să promoveze clasa a VIII-a. Neg absolut, ar fi fost o problemă de procuratură. Nu există nicio înțelegere, este extrem de periculos și nu știu dacă ar fi profitabil pentru cineva dintre noi”, a spus el.

Redactor web: George Costiță