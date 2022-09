Ministrul educației, Sorin Cîmpeanu, care a spus acum câteva zile în ședința de guvern că problema școlilor cu toaleta în curte este o problemă exagerată, își menține declarația și a explicat la Digi24 de ce, atrăgând atenția că trebuie făcută diferența între toaleta neconformă și toaleta din curte. El a subliniat că nu Ministerul Educației este cel care se ocupă efectiv de construirea toaletelor, ci doar le finanțează și a dat vina pe autoritățile locale, arătând că anul trecut două treimi din bugetul alocat pentru asigurarea conformității tuturor școlilor din România s-au întors la bugetul de stat, banii nefiind folosiți.

„Mențin ceea ce am spus. Problema grupurilor sanitare neconforme din școli este o problemă importantă, ea trebuie să fie rezolvată și va fi rezolvată. Exact asta au fost cuvintele (din ședința de guvern - n.r.). Pe de altă parte, este o problemă exagerată, pentru că de multe ori legăm digitalizarea și calitatea educației de toaletă. Toaleta, chiar dacă este în curte, ea poate să fie conformă. Cu toții am fost la festivaluri, cu toții mergem la plajă și sunt toalete conforme. Nu iau apărarea autorităților locale. În vârf de munte, o școală cu 4 elevi care trebuie să aibă acces la educație, în vârf de munte, nici Elveția, nici Statele Unite, nici Japonia n-au inventat rețeaua de canalizare în vârf de munte. Acolo sunt acele școli cu 4 copii. Acolo e greu de rezolvat. Acolo toaleta va trebui să fie conformă, dar în exteriorul școlii”, a declarat ministrul educației, joi seara, la Digi24.

„Acum 4 ani aveam 2.219 școli cu toalete neconforme. A se face diferența între toaleta neconformă și toaleta în curte! În momentul de față, avem continuarea lucrărilor de asigurare a conformității, finanțate de Ministerul Educației, prin autoritățile locale, pentru 126 de școli. Mai sunt alte 180 de școli - și aș vrea să precizez faptul că sunt zeci de școli care au 4 elevi, 5 elevi, 7 elevi, sub 10 elevi, zeci de școli cu sub 10 elevi, ca să avem o imagine reală. Sunt școli care sunt în vârf de munte, spre exemplu, cu 4 elevi. Școli primare, 4 elevi în 4 clase, clasa I, a II-a, a III-a și a IV-a, câte un elev pe clasă. Sigur că acolo este de înțeles de ce autoritățile locale n-au reușit, pentru că e greu să faci sistem de canalizare. Vei avea o toaletă conformă acolo, dar va fi tot în exteriorul clădirii. Aș vrea să precizăm lucrul ăsta”, a punctat Sorin Cîmpeanu.

Două treimi din banii alocați pentru școlile „neconforme” s-au întors anul trecut la buget

Întrebat ce înseamnă „conforme”, ministrul a spus că toaletele ecologice sunt conforme. Ele trebuie în primul rând să aibă apă. „Dar un lucru foarte important, conformitatea acestor toalete se realizează prin lucrări care sunt contractate de autoritățile locale. Singurul care poate să verifice, are datoria să verifice, este cel care are relație contractuală. Constructorii, cei care lucrează cu bugetul acordat de Ministerul Educației, au contract cu autoritățile locale, cu primăriile. Niciun fel de constructor nu are relație cu școala, cu Inspectoratul Școlar Județean sau cu Ministerul Educației, a explicat Sorin Cîmpeanu.

„E bine să îi întrebăm și pe cei din autoritățile locale, mai ales pe cei care anul trecut au dat înapoi două treimi din bugetul Ministerului Educației. Anul trecut am avut buget pentru asigurarea conformității tuturor școlilor din România, s-au folosit doar o treime, două treimi s-au întors la bugetul de stat. De ce? Pentru incapacitatea autorităților locale de a utiliza acești bani, deși conformitatea toaletelor nu sunt un fel de rachete spațiale. Dar asta este realitatea, asta este capacitatea autorităților locale”, a arătat ministrul educației.

De cine ține problema toaletelor neconforme?

„Cu regret vă spun că Ministerul Educației nu are în subordine autoritățile locale. Nu le poate rezolva Ministerul Educației singur. Noi finanțăm. Nu poate încheia contract pentru toaletă Ministerul Educației, Primăria încheie contract, deci împreună cu primăriile și cu Ministerul Dezvoltării” putem rezolva problema, spune Sorin Cîmpeanu. „Împreună cu Ministerul Dezvoltării, cu Ministerul de Interne, care are prefecții. Este și o sarcină a prefectului din aceste județe. Prefectul și Consiliile Județene au relația cu autoritățile locale”, a adăugat ministrul educației.

„De ce nu invitați în studio unul din cei 306 primari care au contract? Aveți aceeași autoritate asupra lor precum Ministerul Educației. Nu poate Ministerul Educației să semneze contracte pentru toalete. Nu are nicio bază legală. Autoritățile locale, care administrează baza materială, au toată răspunderea. Ministerul Educației a asigurat buget. Mai mult de atât ce v-ați închipuit dumneavoastră că se poate face?” l-a întrebat ministrul educației pe moderatorul „Jurnalului de Seară”, Cosmin Prelipceanu.

„Din cele 306 școli cu toalete neconforme, 126 sunt finanțate și trebuie să folosească finanțarea până la finalul anului, trebuie să aibă conformitate asigurată. Rămân 180 de școli. Toate sunt școli sub 97 de copii. Este numărul maxim de copii. Sunt școli izolate. Sunt școli din județul Alba. Am dat exemplu Mărgineni, Mugești, Negești, care au câte 4, 5 și 6 copii. Școala din Periprava, din județul Tulcea. Sunt școli în județul Vrancea. Sunt și școli din județul Teleorman”, a exemplificat ministrul.

Sorin Cîmpeanu: Ministerul Educației nu poate rezolva sărăcia din România

Întrebat dacă poate Ministerul Educației să meargă în satul din Teleorman și să constate că Primăria nu și-a făcut treaba, n-a folosit banii, chit că Guvernul i-a pus la dispoziție, și să-i spună primarului că îi va închide școala, Sorin Cîmpeanu a spus că nu ar fi soluție, pentru că de fapt s-ar agrava situația acelor elevi și ei ar fi puși în dificultate.

Educatorii, învățătorii de la țară, povestesc că elevii mici fac câteodată pe ei între clădirea școlii și toaleta care este în curte, pentru că ajung prea târziu. Ministrul recunoaște că este o problemă gravă, dar spune că nu are legătură directă cu calitatea educației. Calitatea educației privește relația dintre profesori și copil în mod special.

„Ministerul Educației are o serie de atribuții ce țin de educația copiilor. Ministerul Educației nu poate rezolva sărăcia din România, dar își propune ca prin educație să reducă abandonul școlar și să susțină participarea, accesul la o școală de calitate pentru toți copiii acestei țări. Este, de altfel, un obiectiv asumat și în proiectul „România educată”, și în pachetul legislativ, și în criteriile de aderare ale României la OECD”, a spus Sorin Cîmpeanu.

El crede că soluția la toate aceste probleme este ca școala să devină mai prietenoasă. „O școală precum sunt acestea despre care vorbim nu sunt prietenoase, nu sunt școli care să atragă elevii”, a recunoscut ministrul educației.

Editor : Luana Pavaluca