Suedia își schimbă sistemul de învățământ și renunță la “Clasa Zero”. Copiii vor începe școala mai devreme cu un an

Foarte popularul sistem de învățământ nordic se schimbă din nou, de această dată în Suedia. Din 2028, copiii vor începe școala mai devreme cu un an, scrie News.ro.



Copiii din Suedia vor începe şcoala la vârsta de şase ani, cu un an mai devreme decât în prezent, în cadrul unei revizuiri a sistemului educaţional al ţării, care marchează o renunţare la predarea prin joc pentru copiii mai mici. Se va întâmpla din 2028.

Guvernul a anunţat că intenţionează să înlocuiască anul preşcolar obligatoriu pentru copiii de şase ani, cunoscut sub numele de förskoleklass (nr. Echivalentul Clasei Zero la noi), cu un an suplimentar în grundskola (şcoala primară).

Ministrul Educaţiei, Johan Pehrson, a declarat că "şcoala trebuie să se întoarcă la elementele de bază" şi a adăugat că se va pune un accent mai puternic pe învăţarea timpurie a cititului şi scrisului, precum şi pe matematică. "Acest lucru ar trebui să conducă la o mai bună oportunitate pentru elevi de a-şi dezvolta abilităţile de bază, cum ar fi cititul, scrisul şi număratul şi de a-şi atinge obiectivele în şcoală", a spus el.



De ce sistemul este criticat

Criticii spun că planul contravine cercetărilor care arată că dezvoltarea copiilor este cel mai bine susţinută de mediile de învăţare bazate pe joc, încurajându-i să exploreze, să creeze şi să se dezvolte prin joc, curiozitate şi descoperire ghidată.

Liderii sindicali se tem că această măsură ar putea trimite în şomaj multe cadre didactice specializate din învăţământul preşcolar.

Christian Eidevald, profesor invitat de educaţie preşcolară la Universitatea Södertörn, a declarat: "Prin obligarea copiilor în vârstă de şase ani să intre într-un cadru şcolar mai formalizat, riscăm să pierdem metodele esenţiale bazate pe joc care s-au dovedit a favoriza dezvoltarea copiilor. Aceasta nu este doar o preferinţă pedagogică: studiile confirmă faptul că joaca este fundamentală pentru învăţarea timpurie şi pentru dezvoltarea unor abilităţi esenţiale precum limbajul şi rezolvarea problemelor".

