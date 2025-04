Prima reacție a lui Trump după căderea pieţelor din cauza tarifelor anunțate de el

Preşedintele american Donald Trump a părut nepăsător la reacţia pieţelor după tarifele comerciale anunțate de el miercuri, spunându-le joi reporterilor: „Cred că merge foarte bine”.

„Cred că merge foarte bine. A fost o operaţie, ca atunci când un pacient este operat şi este un lucru mare. Am spus că acest lucru va fi exact aşa cum este ... Nu am mai văzut niciodată ceva asemănător. Pieţele vor exploda. Acţiunile vor exploda. Ţara va exploda”, le-a spus Trump reporterilor adunaţi pe peluza de sud a Casei Albe. „Iar restul lumii vrea să vadă dacă există vreo modalitate de a face o înţelegere. Au profitat de noi timp de mulţi, mulţi ani. Timp de mulţi ani am fost de partea greşită a fileului şi vă spun ceva: cred că va fi incredibil”, a comentat şeful Casei Albe, potrivit CNN şi The Guardian, preluate de News.ro.

Joi, pieţele globale au fost puternic zdruncinate de anunţul istoric al lui Trump privind tarifele, care ameninţă să arunce SUA şi restul lumii într-o recesiune.

Scăderi pe Wall Street

Wall Street a pierdut joi circa 2 miliarde de dolari. Indicele Dow a scăzut cu 1.400 de puncte (3,4%), revenind de la un minim al şedinţei de 1.570 de puncte. Indicele mai larg S&P 500 a scăzut cu 4,3%, atingând cel mai scăzut nivel din septembrie.

Indicele tehnologic Nasdaq a scăzut cu 5,5% şi a atins, de asemenea, cel mai scăzut nivel din septembrie. Toţi cei trei indici principali erau pe cale să înregistreze cea mai proastă zi de la criza inflaţionistă din 2022.

„Cred că ţara noastră va cunoaşte un boom”

Dar preşedintele a indicat în schimb noile anunţuri de investiţii sub administraţia sa ca fiind veşti promiţătoare pentru economie.

„Lucrul despre care oamenii trebuie să vorbească este că avem aproape şapte trilioane de dolari de investiţii care vin în ţara noastră”, a spus el. „Cred că ţara noastră va cunoaşte un boom”, a adăugat Trump.

În ultimele aproape 24 de ore, Trump s-a confruntat cu o reacţie critică generală din partea legislatorilor americani şi a liderilor mondiali cu privire la planul său de tarife, senatorul republican Mitch McConnell numindu-l „politică proastă”, în timp ce Canada - un aliat american tradiţional - a numit tarifele „nejustificate” şi „nedorite”.

Editor : B.P.