Episcopul emerit Petru Gherghel este infectat cu Covid-19 și se află internat la Iași

Episcopul emerit Petru Gherghel a fost internat în spital după ce a fost confirmat ca fiind pozitiv la SARS-CoV-2, a anunţat, sâmbătă, purtătorul de cuvânt al Episcopiei Romano Catolice Iaşi, preotul Adrian Blăjuţă.

"Prea Sfinţitul Petru Gherghel în perioada aceasta este la spital, sub supravegherea medicilor. Are o formă uşoară a bolii, este stabil, dar rămâne sub supraveghere medicală din cauza vârstei înaintate. A fost internat de la mijlocul săptămânii", a declarat Adrian Blăjuţă, scrie Agerpres.

Potrivit sursei citate, în cadrul Episcopiei Romano Catolice Iaşi mai este o persoană cu Covid-19. Aceasta este asimptomatică şi se află în izolare la domiciliu.

În vârstă de 80 de ani, Petru Gherghel a fost în perioada 1990 - 2019 episcopul Episcopiei Romano Catolice din Iaşi, în perioada 1978-1990 el fiind administrator apostolic al episcopiei. El a fost şi rector al Seminarului Teologic de la Iaşi, în perioada 1975-1978.

