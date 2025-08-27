Live TV

Video Accident cu o mașină a poliției, la Arcul de Triumf din București. O polițistă a fost rănită și dusă la spital

Data publicării:
mașină de poliție pe strada dupa accident
O polițistă a fost rănită, miercuri, într-un accident produs în zona Arcului de Triumf din București, după ce autospeciala de poliție în care se afla, condusă în regim prioritar, a intrat în coliziune cu un alt autovehicul. Victima a fost transportată la Spitalul Elias din Capitală. 

Miercuri dimineața, în jurul orei 10:30, polițiștii de la Brigada Rutieră au fost sesizați, în apel la 112, cu privire la producerea unui accident rutier în zona Arcul de Triumf din București.

Din primele informații, conducătorul unei autospeciale de poliție, în vârstă de 25 de ani, care mergea în regim prioritar, cu semnalele speciale de avertizare pornite, s-a lovit de un alt autovehicul, condus de un bărbat în vârstă de 68 de ani, care se deplasa pe Bulevardul Regele Mihai, dinspre Piața Presei Libere.

În urma acestui accident a fost rănită o polițistă în vârstă de 22 de ani, pasager al autospecialei. Femeia a fost transportată la Spitalul Elias pentru îngrijiri medicale.

Conducătorii celor două mașini au fost testați cu aparatele alcooltest și drugtest, rezultatele fiind însă negative.

În continuare se fac cercetări la fața locului pentru a se stabili cu exactitate cauzele, dar și condițiile producerii acestui accident. 

