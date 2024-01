"Am crezut că e o glumă, nici nu m-am dat jos din pat". Cum au reacționat turiștii din hotelul care a luat foc în Centrul Istoric

Alarma cu privire la incendiul puternic care a izbucnit marți dimineață la un hotel din Centrul Vechi din București a fost dată de mai mulți turiști care au simțit miros de fum. Oamenii au fost treziți din somn, iar unul dintre ei a spus că a crezut inițial că e o glumă.

Un incendiu puternic a izbucnit în această dimineață în Centrul Vechi al Capitalei. Flăcările au cuprins un hotel din zona istorică. 20 de oameni, în mare parte turiști, au fost evacuați. Flăcările au izbucnit la acoperișul hotelului cu două etaje.

Alarma a fost dată de mai mulți turiști care au simțit miros de fum. Unii dintre ei au fost treziți din somn. 20 de oameni au reușit să iasă la timp din clădire, înainte ca cineva să fie rănit.

Turist: Dormeam, au venit, au bătut în ușă la 7 dimineața: Ieșiți toată lumea afară! Am ieșit și de două ore stăm aici, așteptăm.

Reporter: Ați apucat să vă luați lucrurile?

Turist: Le-am luat că aveam bagajul pregătit. M-am sculat, am tras hainele pe mine și le-am luat rapid.

Am crezut că e o glumă prima dată, nici nu m-am dat jos din pat. Când a venit cineva a doua oară mult mai agitat, am auzit și gălăgie pe hol, am zis: Haideți repede! Era fum când am ieșit.

Reporter: Ai simțit mirosul?

Turist: Da. Prietenul meu a simțit mirosul. "E foc!" Așa că m-am dus - "Hei, toată lumea! Treziți-vă!".

Reporter: Ai trezit pe toată lumea?

Turist: Da. "Treziți-vă cu toții, sunt flăcări."

La fața locului au intervenit de urgență mai multe echipaje de pompieri cu 8 autospeciale de stingere și două autoscări. Focul risca să se extindă și la obiectivele turistice din apropiere Hanul lui Manuc și Curtea Domnească, dar a fost ținut sub control.

Pompier: "La sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta pe 100 de metri pătrați, cu degajare mare de fum. A fost îndepărtată învelitoarea acoperișului. Sunt pagube, nu s-a extins la alte proprietăți și nu au fost alte persoane rănite."

Pompierii s-au luptat cu flăcările aproape o oră. În tot acest timp, traficul din zonă blocat. Șoferii au fost redirecționați prin pasajul Unirii. A fost deschisă o anchetă pentru stabilirea cauzei incendiului.





Editor : G.M.