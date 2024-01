Șeful DSU, Raed Arafat, a prezentat, miercuri, la „Jurnalul de seară” de la Digi24, măsurile pe care le discută Guvernul pentru a preveni incendii precum cel de la „Ferma Dacilor” din Tohani, județul Prahova. El a spus că proprietarii și administratorii de pensiuni sau a unor astfel de amplasamente „trebuie să înțeleagă că responsabilitatea principală este a lor”. Astfel, Arafat a declarat că Guvernul va lua măsuri suplimentare, printre care cea mai importantă este: „tu ești proprietarul sau administratorul, s-a defectat ceva care face parte din sistemul de siguranță, ai obligația ca în atâta timp să anunți ISU județean”. Oficialul din Guvern spune că „dacă nu poți să repari într-un anumit interval de timp, tu trebuie să te autosuspenzi”. „Nu ai anunțat, nu te-ai autosuspendat, a venit ISU, te-a prins cu asta, amenda va fi una foarte mare și complementar va fi închis pe o perioadă de timp localul”, a mai afirmat acesta.

„În ultimele 3 zile ale anului trecut, au fost controlate peste 500 de amplasamente, au fost închise 10 – hoteluri, pensiuni etc - în mai multe județe. Acum, controalele continuă. După Anul Nou, s-au mai închis 6 de către ISU în diferite județe. Controalele vor continua. Ce insist la ele foarte mult. Noi vorbim de autorizație. Are sau nu, am zis-o de mai multe ori - autorizația nu previne incendiul, reduce riscul și asigură că toate măsurile pentru reducerea riscului există. Cu toate astea, un incendiu poate să aibă loc. Dacă ai autorizație, înseamnă că ai sistem de alarmă funcțional, ai sistem de stingere dacă se impune la amplasamentul respectiv funcțional - înseamnă că dacă e fum oamenii aud și evacuează la timp. Dacă nu le ai pe astea - cum s-a întâmplat să nu funcționeze sistemul de alarmare la «Ferma Dacilor». Cei care erau acolo, când s-au trezit că e un incendiu la mansardă, era prea târziu. Asta a fost una din probleme.

Din punctul nostru de vedere, oamenii care rulează aceste activități - administrator, proprietar – trebuie să înțeleagă că responsabilitatea principală este a lor. Pompierul vine și face controlul, constată. Dacă e de închis, trebuie să închidă. Asta a fost greșeala la «Ferma Dacilor» care a dus și la lanțul plecărilor și toate aceste aspecte, pentru că nu s-a închis când trebuia închis. Pentru asta se redeschide un dosar la Parchet. Pentru că în 2019 premisele închiderii erau acolo în conformitate cu Hotărârea 915. Nu l-au închis. Dar, în alte situații merge pompierul acolo, vede că situația e perfectă, pleacă, controlul e OK, peste două zile ți se defectează centrala de alarmare. Tu ești acolo permanent, pompierul poate că vine peste 6 luni. Ți se întâmplă un incendiu peste o săptămână și începem să spunem că pompierul nu a luat măsuri. Nu, proprietarul n-a luat măsuri.

„Se știe că ți s-a defectat centrala de alarmare, sistemul de stingere, ți s-a blocat o cale de ieșire, tu trebuie să anunți astea. Nu poți să repari într-un anumit timp, trebuie să te autosuspenzi”

Acum, asta încercăm. Este un grup de lucru, după o discuție cu domnul ministru Predoiu. S-a decis să-l facem până la sfârșitul acestei luni, să venim cu măsuri suplimentare. Cea mai importantă măsură pe care o vom propune e următoarea: tu ești proprietarul sau administratorul, s-a defectat ceva care face parte din sistemul de siguranță, ai obligația ca în atâta timp să anunți ISU județean. Se știe că ți s-a defectat centrala de alarmare, sistemul de stingere, ți s-a blocat o cale de ieșire, tu trebuie să anunți astea.

În al doilea rând, dacă nu poți să repari într-un anumit interval de timp, tu trebuie să te autosuspenzi. Nu ai anunțat, nu te-ai autosuspendat, a venit ISU, te-a prins cu asta, amenda va fi una foarte mare și complementar va fi închis pe o perioadă de timp localul. Trebuie responsabilizați odată și odată administratorii și proprietarii.

Noi mergem cu propunerea, domnul ministru o să ia propunerile noastre de la grupul de lucru care include mai multe instituții, nu numai situațiile de urgență, se va discuta în Coaliție, la Guvern, se va decide. Merge pe linie de OUG sau pe propunere legislativă care să treacă prin Parlament?”, spune Raed Arafat.

Acesta spune că sunt „mii” de pensiuni în România. „Unele dintre ele au fost verificate și au autorizații și știm asta. Acum s-au concentrat pompierii pe ce știau că este în curs de autorizare sau pe cele care n-au fost autorizate dar se vor întoarce și la cele care au fost autorizate să vadă dacă încă își respectă condițiile pentru care a obținut autorizația sau au făcut ceva care schimbă lucrurile acolo și trebuie o nouă autorizație”.

Șeful DSU a explicat că acum au fost detașați din țară inspectori în județele care atrag mai mulți turiști, fiind un deficit de oameni cu pregătire în acest sens.

„Va dura timp, dar în județele expuse acum am detașat oameni. Pentru că și asta e o problemă pe care am ridicat-o. În 2013 aveam 1.074 de inspectori de prevenire, în 2023 avem 400 de inspectori. Au fost plecări, pensionări, oamenii n-au fost înlocuiți. La inspectorii de prevenire ai nevoie de cunoștințe, de pregătire. Cei care conduc inspecția poate să fie un subofițer care să controleze niște chestii, dar în final ai nevoie de ingineri implicați, de oameni pregătiți special în acest domeniu. Numărul lor fiind limitat, IGSU acum a detașat în județele Brașov, Prahova, Suceava, județele turistice, din județele care sunt cu mai puțin impact turistic pentru a crește capacitatea de control care se derulează”, a afirmat Arafat.

