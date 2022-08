Un om a murit duminică, după ce avionul de mici dimenisiuni pe care îl pilota a căzut în lacul Colibița din județul Bistrița-Năsăud. Martorii spun că ar fi făcut o manevră periculoasă, ar fi zburat foarte aproape de apă. În aparatul de zbor mai era un cetățean german, care a scăpat teafăr.

Zgomotul puternic provocat de impact i-a alertat pe angajații unui hotel aflat în apropiere. Oamenii au folosit bărcile ca să ajungă lângă avionul prăbușit.

„Un pasager, când am ajuns noi, l-au urcat într-o barcă și celălalt era în apă, îl țineau trei persoane deasupra, să nu se ducă la fund. Împreună cu colegul de la pompieri am reușit să-l urcăm pe ambarcațiunea noastră, a început manevrele de resuscitare și am venit repede la mal”, a povestit la Digi24 Marian Bunculeț, martor ocular la accident.

Imediat, la fața locului au ajuns echipaje SMURD, inclusiv cu un elicopter.

Aproape două ore au încercat medicii să-l resusciteze pe pilotul avionului, însă nu au reușit să îl țină în viață. Martorii spun că imediat după prăbușire, omul și-a pierdut cunoștința și a stat mai mult de cinci minute sub apă.

Pasagerul aflat în avion, cetățean german, a reușit să înoate până la mal. A suferit mai multe atacuri de panică, e în stare de șoc și a fost transportat la Spitalul din Bistrița pentru tratament.

Cauza accidentului aviatic va fi stabilită de anchetă, însă oamenii care au văzut avionul înainte de tragedie bănuiesc ce s-a întâmplat.

„Cred că din cauza soarelui, nu a aproximat cum trebuie distanța față de apă, a lovit cu aripa stângă în lac și s-a răsturnat”, spune Marian Bunculeț.

Teoria e susținută de faptul că oamenii din zonă l-au mai văzut pe pilot în timp ce zbura foarte aproape de sol și chiar l-au filmat în timpul unei astfel de manevre, cu doar câteva zile din urmă.

