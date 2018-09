Bloc ars în București. Dezvoltatorul blocului a fost cercetat pentru evaziune fiscală şi spălare de bani

Primele imagini din blocul cu 54 de apartamente care a ars ieri în Capitală arată dimensiunea dezastrului. Unii locatari au intrat astăzi în locuinţe pentru a încerca să mai salveze din lucruri. Mulţi au constatat că nu mai este nimic de salvat.

Viaţa Roxanei Popa s-a schimbat dramatic în doar câteva ore, în noaptea de vineri spre sâmbătă. Din casa în care locuia alături de fiul şi de mama ei nu a mai rămas aproape nimic. În toiul nopţii, a fugit din calea flăcărilor doar cu actele.

„Dacă nu mai avem nimic... Eu stăteam la etajul 4, al treilea apartament. M-a sunat mama și i-am spus că totul e scrum. M-a întrebat dacă mai are biblioteca în picioare. I-am spus că e scrum. Doar aragazul a mai rămas. Și m-a întrebat dacă are sarmalele în cuptor. Am sperat că mai găsim ceva, măcar cât luăm într-un pumn”, spune ea.

Femeia a privit neputincioasă cum agoniseala ei de-o viaţă s-a făcut scrum.

„Aici este holul, aici este baia, uitați aragazul cu sarmalele. Le are încă în cuptor, că în rest nu mai e nimic. Era totul renovat, era tot nou, mobila, copilul meu plânge după laptop, nu am reușit să i-l iau, deși a fost în fața mea, am luat actele, dar nu m-am gândit să i-l iau. Două televizoare, aveam o mașină de spălat de la vărul meu, nici nu i-am achitat ratele pe ea că a luat foc. Eu încă sunt pierdută, tocmai de aceea mi-am trimis familia la Focșani ca să pot să mă mobilizez, sunt stâlp de familie, să mă gândesc încotro o iau. Au fost oameni care au spus: de ce ați cumpărat acolo? Poate că am fost forțați de împrejurări”, spune Roxana Popa.

Incendiul a dat peste cap viaţa tuturor celor peste 50 de familii care locuiau în imobilul din Sectorul 5 al Capitalei. Cei mai afectaţi au fost copiii, care ar putea avea acum nevoie de consiliere psihologică pentru a-şi reveni de pe urma şocului. Nici adulţii nu au scăpat însă de coşmaruri.

„Am închis ochii și vedeam flăcări, în primul rând vedeam flăcări. Am fost în stare de şoc. (Reporter: A venit vreun psiholog să vorbească cu dvs?) Cred că o să avem nevoie pentru copii. Pentru că în situația lui sunt și alți copii care au nevoie. Fiecare plângea după adidași”, spune Mariana Golumovici, locatară.

Necazul este atât de mare încât oamenii s-au văzut nevoiţi să nu îşi trimită mâine copii la şcoală. Au rămas fără haine, fără ghiozdane şi fără rechizite în urma incendiului.

„Am anunțat că nu îl trimit. Copilul e traumatizat. A făcut atac de panică. Plânge după lucrurile pe care le-a avut. El nu conștientizează, nu judecă ca un om matur”, spune Mariana Golumovici.

După ce şi-au văzut casele distruse sub ochii lor, oamenii s-au văzut nevoiţi să îşi găsească unde să doarmă. Care au putut s-au cazat la rude şI la prietenii, restul au fost cazaţi de Primăria Sectorului 5 la căminul liceului "Dumitru Moţoc". Locatarii aşteaptă acum cu sufletul la gură să afle rezultatele anchetelor dar şi dacă vor fi despăgubiţi pentru pierderile suferite.

„D-nul primar ne-a promis ajutoare. Pentru că cei care nu au absolut nimic, nu mai avem haine, absolut nimic, un ajutor de 3000 de lei și pe o perioadă de 36 de luni ne-a promis că ne plătește chiria unde ne vom găsi să ne mutăm. Acum în primele 2-3 zile stăm la liceu. (Reporter: Ați vorbit cu dezvoltatorul?) O vecină de-a mea, a sunat-o unul din ei și am înțeles că ne vom întâlni și cu ei să discutăm problema. Pentru că sunt foarte mulți bani pierduți. Nu știm în ce măsură îi vom recupera. Noi am încercat să îl ajutăm pe dezvoltator să adune toate actele. Nu este în regulă construcția”, spune Mariana Peia, administratorul blocului.

Au rămas în continuare numeroase întrebări fără răspuns. Autorităţile vor să afle acum cauza incendiului, dar şi cum a fost posibil ca acest imobil să existe în lipsa tuturor documentelor necesare.

Ancheta a fost preluată de poliţiştii din cadrul poliţiei din Sectorul 5, aşa că oamenii legii au ajuns la faţa locului pentru a face cercetări. În paralel, pompierii s-au urcat pe acoperiş şi au îndepărtat toate tablele şi materialele periculoase care riscau să se prăbuşească.

Incendiul din Sectorul 5 al Capitalei a izbucnit vineri noaptea. Focul a pornit de la o casă din apropiere şi s-a extins la blocul cu 54 de apartamente de lângă. Conform celor mai recente informaţii, imobilul nu avea toate avizele şi autorităţile necesare, implicit nici avizul pentru securitate de incendiu. Mai mult, dezvoltatorul blocului, Ilie Ioniţă, a fost cercetat, în 2015, alături de alte persoane, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani. Cei anchetaţi au fost acuzaţi ca au construit şi vândut zeci de apartamente fără acte legale pentru a nu plăti taxe şi impozite.

