Când începe Postul Crăciunul 2024 și când este Lăsata Secului. Tradiții și obiceiuri care se respectă timp de 40 de zile

Postul Crăciunului 2024, cunoscut și sub numele de postul Nașterii Domnului, este primul mare post din anul bisericesc (de la 1 septembrie) și începe în dimineața zilei de 15 noiembrie. Are o durată fixă, de 40 de zile, iar ultima zi de post va fi pe 24 decembrie 2024. Lăsatul Secului pentru Postul Crăciunului are loc pe 14 noiembrie.

Postul Nașterii Domnului este considerat un post de asprime mijlocie, mai blând față de postul Paștelui, fiind un post al bucuriei, iar scopul perioadei de 40 de zile este de a-i pregăti pe credincioși pentru sărbătorirea marelui praznic al Nașterii Mântuitorului Iisus.

Importanța Postului Crăciunului

Perioada de 40 de zile desemnată pentru Postul Crăciunului nu este numai o perioadă de abstinență alimentară, ci și un timp de meditație, de reflecție, de purificare și curățare a sufletului. În Postul Nașterii Domnului, credincioșii sunt îndemnați să participe la slujbele religioase organizate în biserică și să se roage pentru toți cei dragi.

Postul înseamnă și înfrânarea de la anumite plăceri sau obiceiuri, iar scopul acestei abstinențe este de a-i ajuta pe credincioși să se concentreze asupra vieții spirituale înainte de Nașterea lui Iisus.

Este o perioadă care le oferă creștinilor ocazia de a reflecata asupra credinței în viața lor și de a înțelege care este darul divin al mântuirii prin nașterea lui Iisus. În perioada postului, sunt încurajate actele de caritate și donațiile către cei nevoiași.

Prima mare sărbătoare a lunii noiembrie, care este prănzuită în perioada postului este Intrarea Maicii Domnului în biserică, pe 21 noiembrie.

Pe 14 octombrie, Biserica Ortodoxă îl cinstește pe Sfântul Apostol Filip și, tot în seara zilei de 14 octombrie este Lăsatul Secului pentru postul Crăciunului. Când această dată pică într-o zi de miercuri sau de vineri, se lasă sec cu o zi înainte.

Ce nu este bine să faci în Postul mare al Crăciunului

Postul Crăciunului începe cu 40 de zile înainte de sărbătoarea Nașterea Domnului și este cunoscut drept postul în care nu se consumă carne și produse lactate. Pe toată durata postului nu se consumă carne, ouă, lapte, brânză, dar nici derivate ale acestora. De asemenea, nici consumul de pește nu este permis în orice zi post, decât în zilele cu dezlegare la pește.

Pe durata postului, în zilele de luni, miercuri și vineri se mănâncă preparate care sunt gătite fără ulei și fără vin.

Dacă în zilele de luni, miercuri sau vineri se prăznuiește un sfânt în calendar, cu cruce neagră, atunci se poate consuma untdelemn și vin. Dacă va pica hramul bisericii sau o sărbătoare importantă în calendar, trecută cu cruce roșie, atunci se poate consuma și pește.

În perioada postului, creștinii sunt îndemnați să evite conflictele și discuțiile aprinse și să încurajeze iertarea. Prin abținerea de la gânduri negre, credincioșii se apropie mai mult de Dumnezeu și își întăresc credința.

Tradiții și obiceiuri în Postul Crăciunului

De Lăsata Secului este ultima zi în care se mai poate mânca dulce. Una dintre tradițiile zilei este de a se organiza mese în familie, unde se servesc bucăți de carne și mâncăruri de dulce.

După această masă, oamenii de la sate obișnuiau să strângă toate resturile alimentare într-o față de masă, pe care a doua zi dimineață o scuturau, spre răsărit, în curțile caselor, în timp ce rosteau „păsările cerului, eu vă dau vouă hrană din masa mea, cu care să fiți îndestulate și de la holdele mele oprite”.

În dimineața zilei de Postul Crăciunului, pe 15 noiembrie, oamenii de la sate obișnuiau să spele bine toate vasele și tacâmurile, pentru a se asigura că sunt curățate de alimentele de dulce și pentru a se pregăti pentru perioada de post.

Una dintre superstițiile perioadei spune că, imediat după Lăsatul Secului, oamenii trebuie să așeze vasele cu gura în jos ca să alunge necazurile și bolile.

Când sunt zile cu dezlegare cu pește în Postul Nașterii Domnului

Joi, 21 noiembrie (Intrarea Maicii Domnului în Templu);

Sâmbătă, 23 noiembrie;

Duminică, 24 noiembrie;

Luni, 25 noiembrie (Sărbătoarea Sf. Grigorie Decapolitul);

Sâmbătă, 30 noiembrie (Sărbătoarea Sfântul Andrei);

Duminică, 1 decembrie;

Marți, 3 decembrie (Sărbătoarea Sf. Gheorghe);

Joi, 5 decembrie (Sărbătoarea Sf. Sava);

Vineri, 6 decembrie (Sărbătoarea Sfântul Nicolae);

Sâmbătă, 7 decembrie;

Duminică, 8 decembrie;

Joi, 12 decembrie;

Sâmbătă, 14 decembrie;

Duminică, 15 decembrie.

Când nu se fac nunți în anul 2025

Nu se fac nunți în 2025 în toate zilele de post din timpul săptămânii, în perioadele de post importante din timpul anului și nici în ajunul și zilele Praznicelor împărătești după cum urmează:

1-2 februarie - Întâmpinarea Domnului; 28-29 mai - Înălțarea Domnului;

7-9 iunie - Rusaliile;

15 august - Adormirea Maicii Domnului;

13-14 septembrie - Înălțarea Sfintei Cruci;

24 februarie - 27 aprilie - De luni, după Lăsatul Secului de carne pentru Postul de Paște, și până Duminica Sfântului Apostol Toma;

16 iunie-28 iunie - Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel;

31 iulie-14 august - În Postul Adormirii Maicii Domnului;

29 august - Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul;

15 noiembrie - 24 decembrie - Postul Nașterii Domnului;

25 decembrie 2025 - 6 ianuarie 2026 - În intervalul dintre Crăciun și Bobotează.

