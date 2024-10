Când se deschid târgurile de Crăciun din Europa în 2024. Ce program au în acest an evenimentele organizate în Piețele de Crăciun

Marile orașe europene se pregătesc să ofere turiștilor și localnicilor experiențe inedite odată cu deschiderea târgurilor de Crăciun 2024. În acest an, de la jumătatea lunii noiembrie te poți bucura de preparate culinare și tradiții specifice sărbătorilor de iarnă. Primul târg de Crăciun din Europa, în 2024, se va deschide în orașul Amsterdam, pe 15 noiembrie, urmat de Viena, pe 16 noiembrie 2024.

Care sunt cele mai frumoase locuri din Europa unde se vor deschide târguri de Crăciun de la jumătatea lunii noiembrie 2024.

Ce târguri de Crăciun aleg să viziteze românii în orașele din Europa, în 2024

"Ca în fiecare an, pentru piețele de Crăciun, românii se îndreaptă către destinații accesibile din Europa, acolo unde pot ajunge atât cu transport propriu, cât și cu avion, cu legături directe. În topul destinațiilor cerute în acest an putem include: Viena, Budapesta, Praga, Munchen, Lisabona, Bratislava, Londra, orașe cu tradiție în organizarea târgurilor de Crăciun.

Costurile pachetelor de călătorie din acest an, pentru a vizita diferite orașe din Europa în perioada sărbătorilor de iarnă, au crescut cu circa 15-20%, comparativ cu anul trecut, însă sunt destinații care pot fi vizitate atât cu buget redus, cât și cu un buget mai ridicat, în funcție de preferințe.

De exemplu, pentru destinații precum Budapesta sau Bratislava, tarifele de cazare sunt mai mici decât pentru alte destinații, iar transportul poate fi asigurat cu mașină personală și astfel se scad costurile generale ale călătoriei. Pentru călătorii în destinații care presupun un buget mai generos, sunt disponibile pachete cu transport (avion) inclus, nopți de cazare la unități de categorie superioară, tururi de oraș cu ghid, vizitarea târgurilor, însoțitor de grup etc.

O noutate în acest an, benefică turiștilor, este și faptul că își pot alege un program de tip “circuit” al piețelor de Crăciun. Mai exact, persoanele care călătoresc pot opta pentru o vacanță cu însoțitor de grup (și ghid), iar astfel pot vizita într-o singură regiune/destinație mai multe locații în care se organizează aceste evenimente tematice. De exemplu, se poate alege o vacanță în Țările Nordice și Baltice, iar oamenii pot vizită târguri de Crăciun din Stockholm, Helsinki, Tallin sau Riga", a declarat pentru Digi24 Cristina Basarab, Brand Manager într-o agenție de Turism din Cluj-Napoca.

Când se deschid târgurile de Crăciun din Europa în 2024

Târgul de Crăciun din Amsterdam, Olanda, deschis în perioada 15 noiembrie 2024 - 5 ianuarie 2025

Orașul găzduiește mai multe târguri de Crăciun, iar Museumplein este unul dintre cele mai deosebite și vizitate locuri din oraș, la Ice Village. În centrul orașului, în Piața de Crăciun, se găsesc amenajate căsuțe care dețin preparate tradiționale, decorațiuni de iarnă, dar și patinoare pentru pasionații sporturilor de iarnă. Tot aici, vizitatorii pot asista la Festivalul Luminilor, un moment în care toate canalele orașului sunt învăluite în culoare.

Târgul de Crăciun din Amsterdam, Olanda. Foto Shutterstock

Târgul de Crăciun din Viena, Austria, deschis în perioada 16 noiembrie - 24 decembrie 2024

Unul dintre târgurile de Crăciun din Viena deschis din luna noiembrie este și cel organizat în piața Rathausplatz. Acolo, vizitatorii pot descoperi un patinoar extins pentru toate vârstele, dar și peste 150 de standuri expuse care conțin decorațiuni de iarnă lucrate manual, preparate culinare, deserturi tradiționale și băuturi aromate. Decorul este cu adevărat de poveste, plin de lumini în toate colțurile piațetei.

Târgul de Crăciun din Viena, Austria. Foto Shutterstock

Târgul de Crăciun din Copenhaga, Danemarca, deschis în perioada 17 noiembrie 2024 - 1 decembrie 2025

Târgul de Crăciun organizat în Grădinile Tivoli, unul dintre cele mai vechi parcuri de distracții din Europa, își va deschide porțile în aces an cu o serie de concerte de sărbătoare, lumini spectaculoase, decorațiuni festive deosebite și standuri cu bunătăți scandinave.

Târgul de Crăciun din Budapesta, Ungaria, deschis în perioada 17 noiembrie 2024 - 1 ianuarie 2025

Situat în centrul orașului, în Piața Sf. Ștefan, lângă Basilica, târgul de Crăciun va aduce în fața vizitatorilor în acest an o serie de expoziții ale artiștilor locali (bijuterii, decorațiuni lucrate manual, haine), căsuțe cu preparate tradiționale locale, dar și concerte în aer liber.

Târgul de Crăciun din Budapesta, Ungaria. Foto Shutterstock

Târgul de Crăciun din Edinburgh, Scoția, deschis în perioada 17 noiembrie 2024 - 5 ianuarie 2025

Târgul de Crăciun din Edinburg se desfășoară în una dintre cele mai spectaculoase piețe din oraș, în parcul East Princess Street Gardens. Aici poate fi admirată și celebra Roata Mare, care oferă priveliște spre Castelul din Edinburgh, dar pot fi descoperite și atracții precum tobogane de gheață sau patinoar.

Nu lipsesc nici din acest târg de Crăciun mâncărurile de sezon, căsuțele cu decorațiunile lucrate manual și spectacolele de muzică și teatru de stradă.

Târgul de Crăciun din Edinburgh, Scoția. Foto Shutterstock

Târgul de Crăciun din Köln, Germania, deschis în perioada 18 noiembrie - 23 decembrie 2024

Târgul de Crăciun desfășurat în fața Catedralei din Koln își așteaptă vizitatorii în acest an cu peste 160 de standuri cu preparate tradiționale, deserturi locale (precum turtă dulce, castane prăjite) și piețe tematice precum Harbour Market și Angels Market.

Nu lipsesc spectacolele de Crăciun cu muzică live și luminile festive care decorează întreg orașul.

Târgul de Crăciun din Tallin, Estonia, deschis în perioada 21 noiembrie - 26 decembrie 2024

Organizat în Piața Primăriei din Orașul Vechi, târgul de Crăciun din oraș este recunoscut pentru autenticitate și mâncărurile tradiționale estoniene. Odată cu deschiderea târgului, aici se găsesc standuri cu produse artizanale locale, precum lână, lemn sau ceramică, dar și preparate culinare specifice zonei.

Târgul de Crăciun din Tallin, Estonia. Foto Shutterstock

Târgul de Crăciun din Londra, Regatul Unit, deschis în perioada 21 noiembrie 2024 - 5 ianuarie 2025

Londra găzduiește și în acest an unul dintre cele mai frumoase târguri de Crăciun. În piața Winter Wonderland din Hyde, vizitatorii pot descoperi standuri cu mâncare specifică zonei și sărbătorilor de iarnă, căsuțe cu decorațiuni și cadouri, dar și o serie de atracții precum concerte cu muzică live, patinoar sau parc de distracții.

Târgul de Crăciun din Zürich, Elveția, deschis în perioada 23 noiembrie - 24 decembrie 2024

Și în Zürich sunt organizate mai multe târguri de Crăciun, iar unul dintre cele mai spectaculoase este cel din fața Operei din Sechseläutenplatz, în apropierea lacului. Târgul de Crăciun este renumit pentru ciocolata elvețială care se găsește la căsuțele amenajate în piață.

Târgul de Crăciun din Luxembourg va fi deschis tot în perioada 23 noiembrie - 24 decembrie 2024.

Târgul de Crăciun din Bruges, Belgia, va fi deschis în perioada 24 noiembrie 2024 - 1 ianuarie 2025

Târgul de Crăciun din Zürich. Foto Shutterstock

Târgul de Crăciun din Berlin, Germania, deschis în perioada 25 noiembrie - 21 decembrie 2024

În Berlin se vor amenaja numeroase piețe de Crăciun încă de la sfârșitul lunii noiembrie, iar Gendarmenmarkt este una dintre cele mai faimoase. Târgul de Crăciun este deschis într-un cadru istoric, între Konzerthaus și două biserici ce au o arhitectură deosebită. Pe toată durata târgului, vizitatorii se pot bucura de spectacole de muzică live, dulciuri tradiționale și meșteșuguri artizanale.

Târgul de Crăciun din Strasbourg, Franța, va fi deschis în perioada 27 noiembrie - 30 decembrie 2024

Târgul de Crăciun din Munchen, Germania, deschis în perioada 27 noiembrie - 24 decembrie 2024

În una dintre cele mai vechi piețe din Marienplatz, Munchen, se organizează și în acest an târgul de Crăciun. Aici, timp de o lună de zile, pot fi vizitate mai multe standuri cu meșteșuguri bavareze, dar și cu preparate și dulciuri tradiționale. Vor fi organizate spectacole și evenimente gastronomice cu mâncăruri inspirate din perioada medievală.

Tot în perioada 27 noiembrie - 24 decembrie va fi organizat și târgul de Crăciun din Dresda (Dresden în germană), Germania.

Târgul de Crăciun din Dresda. Foto Shutterstock

Târgul de Crăciun din Bruxelles, Belgia, deschis în perioada 29 noiembrie 2024 - 5 ianuarie 2025

Târgul amenajat de Crăciun, în jurul Grand Place (Piața Mare din centrul orașului), este an de an vizitat de zeci de mii de turiști datorită atracțiilor aduse în prim plan. În acest an, timp de mai bine de o lună, vizitatorii se pot bucura de spectacole de lumini și concerte de muzică live, decorațiuni atent alese, standuri cu bunătăți locale, dar și un patinoar și o roată (Ferris) care asigură priveliști uimitoare asupra orașului.

Târgul de Crăciun din Cracovia, Polonia, deschis în perioada 29 noiembrie - 26 decembrie 2024

Unul dintre cele mai renumite târguri de Crăciun din Cracovia se va desfășura și anul acesta în Piața Rynek Główny. Este una dintre cele mai mari piețe medievale din Europa, iar evenimentele de aici reușesc să se deosebească de altele de acest gen datorită căsuțelor cu decorațiuni și ornamente realizate manual. Nu lipsesc nici delicatesele tradiționale și spectacolele cu muzică live.

Târgul de Crăciun din Praga, Cehia, deschis în perioada 30 noiembrie 2024 - 6 ianuarie 2025

Este unul dintre cele mai vizitate târguri de Crăciun din Europa, care se organizează an de an în Piața Orașului Vechi, în apropiere de Ceasul Astronomic și Biserica Maicii Domnului. În târgul de Crăciun din Praga se găsesc căsuțe decorate festiv care servesc bunătăți locale, dulciuri tradiționale cehești și vin fiert.

Tot în perioada 30 noiembrie 2024 și până pe 5 ianuarie 2025 este deschis și târgul de Crăciun din Stockholm, Suedia.

Târgul de Crăciun din Praga, Cehia

Târgul de Crăciun din Helsinky, Finlanda, deschis în perioada 1 - 22 deecembrie 2024.

Târgul de Crăciun din Helsinki este cunoscut și sub denumirea de "Tuomaan Markkinat" și se desfășoară anual în Piața Senatului, în centrul orașului. Aici, pe lângă standurile cu produse locale și obiecte artizanale, în oraș, vizitatorii pot face și o plimbare cu renii și pot ajunge până în satul lui Moș Crăciun.

Târgul de Crăciun din Riga, Latvia va fi deschis în perioada 1 decembrie 2024 - 6 ianuarie 2025.

