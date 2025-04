Donald Trump pune presiune pe Rusia, în timp ce trimisul său special se întâlnește cu Vladimir Putin

Președintele american Donald Trump a sugerat, într-o postare pe rețeaua socială Truth Social, că Rusia trebuie să avanseze în negocierile de pace, în contextul în care trimisul său special, Steve Witkoff, este primit, vineri, de liderul rus Vladimir Putin.

ACTUALIZARE 18:25 Steve Witkoff a fost primit de Vladimir Putin și discuțiile sunt în desfășurare, a anunțat Kremlinul.

Știrea inițială. Trump a postat pe Truth Social un îndemn pentru Moscova: „Rusia trebuie să se pună în mișcare. Prea mulți oameni MOR, mii pe săptămână, într-un război teribil și fără sens. Un război care nu ar fi trebuit să aibă loc, și nu s-ar fi întâmplat, dacă aș fi fost președinte!!!”, a scris liderul de la Casa Albă, potrivit The Guardian.

Declarațiile președintelui au loc în aceeași zi în care trimisul său, Steve Witkoff, este într-o nouă vizită în Rusia. Witkoff s-a întâlnit la Sankt Petersburg, cu reprezentantul lui Vladimir Putin pentru cooperare internaţională, Kirill Dmitriev și urmează să se întâlnească cu președintele rus, potrivit unui anunț făcut de Kremlin.

Cei doi vor discuta despre „soluţionarea” conflictului din Ucraina, potrivit Moscovei, care a precizat că nu se aşteaptă la nicio „surpriză” diplomatică.

„Putin îl va asculta. Conversaţia va continua pe diverse aspecte ale reglementării ucrainene”, a declarat purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse, Dmitri Peskov, citat de agenţia Ria Novosti.

Şi Putin s-a aflat vineri la Sankt Petersburg pentru a organiza ceea ce Kremlinul a numit o reuniune „extraordinar de importantă” privind dezvoltarea Marinei ruse, care se află în plin proces de modernizare şi extindere.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a minimalizat întâlnirea planificată Witkoff-Putin, declarând presei ruse că vizita emisarului american nu va fi „capitală” şi că nu se aşteaptă niciun progres. Totuşi, el a spus că s-ar putea discuta şi despre o întâlnire Trump-Putin.

Putin şi Trump au vorbit la telefon, dar nu s-au întâlnit încă faţă în faţă de când liderul american a revenit la Casa Albă, în ianuarie, pentru un al doilea mandat de patru ani.

Witkoff a apărut ca o figură-cheie în apropierea dintre Moscova şi Washington, pe fondul propunerii venite din partea rusă în legătură cu potenţiale investiţii comune în Arctica şi în ceea ce priveşte pământurile rare.

Întâlnirea Witkoff-Putin va fi a treia din acest an şi are loc într-un moment în care tensiunile Statelor Unite cu Iranul şi China - două ţări cu care Rusia are legături strânse - au escaladat puternic din cauza programului nuclear al Teheranului şi a unui război comercial în plină desfășurare cu Beijingul.

Pe de altă parte, oficialii americani şi ruşi au declarat că au făcut progrese în timpul discuţiilor purtate joi la Istanbul în vederea normalizării activităţii misiunilor lor diplomatice, pe măsură ce încep să reconstruiască relaţiile bilaterale. Cu toate acestea, dialogul dintre SUA şi Rusia menit să convină asupra unei încetări a focului în Ucraina, înaintea unui posibil acord de pace pentru a pune capăt războiului, pare să fi stagnat din cauza dezacordurilor cu privire la condiţiile pentru o pauză completă a ostilităţilor.

Trump, care a dat semne că îşi pierde răbdarea, a vorbit despre impunerea de sancţiuni secundare ţărilor care cumpără petrol rusesc, dacă va considera că Moscova trage de timp în ceea ce priveşte un acord ucrainean.

Editor : Ș.R.