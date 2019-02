Cazul falsului medic italian. Cum s-a desfășurat ancheta polițiștilor

Falsul chirurg Matteo Politi a fost condamnat în Italia pentru fapte asemănătoare şi că nu figurează în Tabloul medicilor din Italia, spune comisarul şef de poliţie Ionuţ Dana. Anul trecut s-a primit la poliţie o plângere pe numele acestuia pentru înşelăciune, iar din cercetări au rezultat şi posibile alte fapte. Alte plângeri nu au fost depuse la poliţie, care cercetează şi folosirea de către italian a unei alte identităţi. Matteo Politi, italianul cu 8 clase care se prezenta drept doctorul Matthew Mode, este audiat la Secția 4 de Poliție.

Comisarul şef de Poliţie Ionuţ Dana a precizat că, în 20 noiembrie 2018, s-a primit o plângere pentru înşelăciune de la doi medici în legătură cu o sumă pe care i-o plătiseră italianului pentru un spaţiu comercial pe care urmau să îl închirieze, însă spaţiul nu îi aparţinea lui Politi. Atunci au început cercetările, au fost audiate mai multe persoane, a rezultat că italianul a folosit şi o altă identitate.

„Tot începând din noiembrie am demarat verificarea privind autenticitatea unor documente, am făcut şi alte audieri. Am primit mai multe seturi de documente - unele în română, altele urmează să fie traduse. Am purtat corespondenţă inclusiv cu ataşatul de interne italian la Bucureşti şi am primit o serie de documente. Pot să vă confirm că a fost condamnat în Italia pentru fapte asemănătoare şi nu figurează în Tabloul medicilor din Italia”, a mai spus reprezentantul Poliţiei.

Acesta a precizat că se desfăşoară cercetări pentru a vedea dacă Politi a exercitat o profesie fără a avea dreptul.

El a spus că, până în acest moment, la Poliţie nu au fost depuse alte plângeri în afara celei de înşelăciune. Colegiul Medicilor însă s-a adresat parchetului.

Poliţiştii l-au chemat pentru prima dată la audieri marţi pe italian şi l-au dat în consemn la frontieră, ceea ce a dus la prinderea sa.

