Ciolacu a dat în judecată o instituție din subordinea sa pentru a-și păstra certificatul de revoluționar: Vreau să îl arăt nepoților

Premierul Marcel Ciolacu a declarat vineri, la Buzău, că nu va avea nici pensie de revoluţionar şi nu va solicita statului român preschimbarea certificatului pentru a beneficia de ceva de pe urma lui dar are dreptul să le arate nepoţilor că nu a fost un fals revoluţionar, referindu-se la un proces aflat pe rolul instanţelor.

Premierul Marcel Ciolacu a fost întrebat la Buzău despre procesul pe rol pe care îl are deschis, prin care încearcă să păstreze certificatul de revoluţionar.

„Nu încerc să îmi păstrez nimic. Eu nu am cerut preschimbarea certificatului de revoluţionar, dar la o zi după ce am fost prim-ministru, o instituţie subordonată premierului a luat o decizie în ceea ce priveşte prim-ministrul României. M-am bucurat foarte mult, pentru că înseamnă că suntem într-un stat democratic şi avem un stat de drept”, a spus şeful Executivului.

Citiți și:

DOCUMENT. Cererea lui Ciolacu de a fi declarat „Luptător cu Rol Determinant” la Revoluție a fost respinsă

Ciolacu a arătat că, în calitate de cetăţean, are şi el drepturi.

„Nu am nici pensie specială, mi-am dat demisia la finalizarea fiecărui mandat, ca să nu am pensie specială. Nu voi avea nici pensie de revoluţionar şi nu voi solicita statului român preschimbarea certificatului meu de revoluţionar pentru a beneficia de ceva de pe urma acestui certificat. Dar am dreptul să le arăt nepoţilor mei că nu am fost un fals revoluţionar. Dacă cineva a luat o decizie administrativă, am aceleaşi drepturi ca şi dvs. Niciodată, chiar dacă voi câştiga sau voi pierde procesul, nu am să comentez o decizie a unui magistrat, dar nici nu am să cer preschimbarea certificatului, pentru a beneficia de ceva de pe urma acestui certificat. Dar e dreptul meu de a face acest lucru. Am anunţat-o public, ca să se ştie”, a explicat premierul.

Editor : Liviu Cojan