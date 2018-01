Drama fetei muşcate de urs. Mamă: "I s-a furat toată copilăria"

Un drum obişnuit spre şcoală s-a transformat într-o dramă pentru o adolescentă din Făgăraş şi familia ei. Fata a fost atacată de urs, iar rănile fizice, dar mai ales cele emoţionale, încă nu s-au vindecat. Părinţii fetei vor acum să dea în judecată Primăria şi asociaţia de vânătoare din oraş. Oamenii vor despăgubiri pentru că autorităţile nu au luat măsuri înainte de atac, deşi au existat reclamaţii că un urs bântuie prin zonă.

Din cauza şocului întâlnirii cu ursul care a rănit-o, fata de 14 ani a început să aibă probleme de adaptare. Aşa că, în decembrie a fost internată la Psihiatrie Pediatrică. Merge acum, împreună cu sora ei geamănă care a asistat la atac, la terapie.

„După câteva săptămâni, după ce am ieşit din spital am început să nu dorm, nu ieşeam afară, nu ieşeam pe scară, nu mai voiam să fac nimic. Eu am făcut un stres posttraumatic şi anxietate generalizată din cauza atacurilor de panică pe stradă. Când ieşeam afară nu-mi plăcea”, povesteşte fata.

Terapia costă: 50 de lei de fiecare şedinţă. Tratamentul pentru rana de la picior - alte câteva sute de lei pe lună. Părinţii au cheltuit mii de lei şi cu drumurile la spitale şi consultaţiile medicale. Ajutaţi de un avocat, oamenii vor să dea în judecată Primăria şi Asociaţia de Vânători Făgăraş.

Mariana Frunză, avocatul familiei Lazăr: „Nu trebuia să lase ursul aşa de capul lui. Mai ales în oraş, unde era zonă cu copii”.

Maria Lazăr, mama fetei: „E foarte greu, foarte greu. Vă daţi seama, ca mamă, ce simt. În primul rând nu suntem nişte oameni bogaţi. Unde ne ducem, bani trebuie peste tot. Tratamente, psiholog, spaima. Ce mă deranjează, s-a furat toată copilăria, practic toată copilăria”.

Procesul poate începe doar după finalizarea anchetei. În paralel, primăria a decis să ajute financiar familia.

Gheorghe Sucaciu, primarul localităţii Făgăraş: „Am început procedura pentru a aloca celor două persoane suma de 1.000 de lei per persoană, ca ajutor în situaţii de urgenţă de genul acesta”.

Deşi ursul nu a mai apărut între blocuri, oamenii spun că au ajuns să se teamă să iasă din case.

Chiar dacă vânătorii au organizat pânde timp de câteva săptămâni, nu au reuşit să găsească ursul agresiv.

