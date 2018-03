Femeia care şi-a ucis fetiţa, audiată de procurori, după ce a fost evaluată psihiatric

Femeia în vârstă de 38 de ani care şi-a ucis fetiţa în vârstă de doar patru ani este audiată, miercuri după-amiază, de procurorii de la Parchetul Tribunalului Timiş, după ce a fost evaluată psihiatric, iar medicii şi-au dat acordul pentru audieri.

Potrivit reprezentanţilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş, procurorii au dispus începerea urmăririi penale în cazul femeii, Oana - Răzvana Neţ, pentru violenţă în familie (omor comis asupra unui membru de familie – fiica).

„Din probele administrate până în prezent în cauză rezultă bănuiala rezonabilă că, în data de 13.03.2018, în jurul orei 17.30, suspecta Neţ Oana – Răzvana a ucis-o prin înecare pe fiica sa minoră, în vârstă de 4 ani, în baia din locuinţa acestora situată în localitatea Timişoara, victima decedând prin asfixiere, ca urmare a pătrunderii apei în căile respiratorii. În cauză s-a dispus efectuarea autopsiei medico-legale, activitate ce se va efectua în cursul zilei de azi (miercuri - n.r.)”, precizează procurorii.

„Femeia a fost internata la Spitalul Judetean, pe sectie de Toxicologie, in urma unei tentative de sucicid prin ingestia de substante toxice, a fost dializata. A fost consultata de medicul psihiatru din spital. A fost dializata in urma ingestiei voluntare de substante toxice si acum se poate transfera, fizic este bine. Nu stim daca se afla sub tratament, nu stiu ce antecedente a avut„, a declarat pentru opiniatimisoarei.ro medicul Marius Craina, managerul Spitalului Judetean Timisoara.

După comiterea crimei, femeia a încercat să se sinucidă prin tăieturi superficiale la nivelul braţelor şi prin ingerarea unei substanţe toxice.

„În consecinţă, aceasta a fost transportată de urgenţă la o unitate spitalicească. În cursul zilei, suspecta urmează a fi externată, iar faţă de aceasta se vor lua măsurile legale ce se impun”, mai spun procurorii.

Procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş au început audierile femeii, după ce aceasta a fost evaluată psihiatric. Crima a avut loc marţi seară într-o casă din cartierul Ronaţ, aflat la marginea Timişoarei, femeia sunând la numărul de urgenţe 112 în jurul orei 23:00. După ce a sunat la 112 pentru a anunţa crima, femeia s-a încuiat în casă, iar poliţişti au fost nevoiţi să forţeze uşa pentru a intra. Fetiţa de patru ani era decedată, înecată în cada de la baie şi cu venele de la mâini tăiate. În locuinţă, în momentul crimei, se afla şi străbunica fetei, o femeie de 84 de ani, bătrână şi bolnavă, care nu a auzit nimic suspect.

În timpul cercetării la faţa locului, femeia le-a spus poliţiştilor că a înghiţit erbicid, în încercarea de a se sinucide şi a început să vomite. Un echipaj SMURD a preluat-o pe aceasta şi a dus-o la Spitalul Municipal Timişoara, sub escortă, apoi a fost transferată la Spitalul Judeţean Timişoara. Mai mulţi martori le-au declarat poliţiştilor că, cel mai probabil, femeia a recurs la gestul de a-şi ucide fetiţa după o ceartă cu soţul ei, care i-ar fi cerut divorţul.

Femeia, în vârstă de 38 de ani, a fost educatoare timp de 15 ani la grădiniţa din satul Murani, din judeţul Timiş. În urmă cu trei săptămâni, ea a cerut concediu fără plată invocând că a obosit să facă naveta şi că vrea să îşi caute un loc de muncă mai bine plătit.

Şeful Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Timiş, Aura Danielescu, a declarat pentru News.ro că femeia care şi-a ucis fetiţa în vârstă de patru ani a fost angajată timp de 15 ani pe un post de titular cu gradul didactic II, la grădiniţa din satul Murani, comuna Pişchia, iar în urmă cu trei săptămâni a intrat în concediu fără plată.

„Era educatoare la Şcoala gimnazială Pişchia, pe structura Murani, la un sat lângă Pişchia. Este educatoare titulară de 15 ani, gradul didactic II. Colegii spun că niciodată nu a avut vreo formă de manifestare care să le ridice probleme. Acum trei săptămâni - poate atunci ar fi trebuit să îşi dea cineva seama şi poate ar fi trebuit să ia legătura cu mama ei, care a fost colegă cu ea şi care acum e titulară pe post de învăţător la Dumbrăviţa - ea şi-a cerut concediu fără plată, dar părea foarte calmă şi a cerut concediu pe motiv că a obosit să mai facă naveta. Spunea directoarea că de când s-a căsătorit şi a avut-o pe fetiţă, făcea naveta de la Timişoara, iar înainte locuia în Murani. Al doilea motiv a fost că şi-ar căuta un loc de muncă mai bine plătit. I-au aprobat concediul fără plată, e o formă legală, cadrele didactice au voie să beneficieze de această formă de concediu şi au anunţat ISJ, dar nu şi-au pus niciodată problema că ar avea o problemă emoţională, o problemă psihică. A terminat Arte Plastice, desena, era liniştită şi a lucrat 15 ani cu copiii de vârstă mică. Sunt cinci fraţi, iar mama ei a luat şi copii în plasament, este o familie bună”, a declarat Aura Danielescu.

Şeful ISJ Timiş spune că ar fi necesară reintroducerea evaluării psihologice a cadrelor didactice.

„Poate ar fi necesară introducerea evaluării psihologice. Poate nu erau neapărat relevante, dar măcar mai era o urmă de control, de verificare. Şi nu le putem face nimic. Sunt cadre didactice cu probleme pe care le ştim. Ei ajung pe posturi şi indiferent că vin şi spun elevii, profesorii, nu putem să le facem nimic. Ei vin, îşi iau o notă pe posturi, iar noi nu putem face nimic. E păcat că trebuie să se întâmple lucruri aşa de grave ca să se schimbe ceva. Cel mult, directori mai curajoşi îi bagă în comisii de cercetare prealabilă, dar ei nu asta au nevoie pentru că ei dacă sunt bolnavi nu au nevoie de asta. Îi bagă în comisii, le desfac contractele de muncă şi ei câştigă în instanţă şi mai plătim şi daune”, a mai spus Aura Danielescu.

Sursa: News.ro