Fiica lui Iosif Rotariu, acuzată că a rupt piciorul unui copil. Ce spune fostul fotbalist

Anchetă la o creşă din Timişoara. O îngrijitoare este acuzată de părinţii unui copil că le-ar fi bătut cu sălbăticie băiatul, care are acum piciorul rupt în două locuri. Oamenii, care plăteau 800 de lei pe lună la grădiniţa privată, spun că au fost îngroziţi de imaginile suprinse de camere şi că nu le-au putut privi până la capăt. Femeia, care este fiica fostului fotbalist Iosif Rotariu, este cercetată acum sub control judiciar.

Mama copilului susţine că totul s-ar fi întâmplat acum două zile când şi-a găsit copilul la creşă lovit şi speriat.

„Am luat copilul de la ea, era alb ca varul, plângea, tremura, era tot transpirat, am luat copilul de la ea șia început să plângă. M-a strâns, a spus mami, tati, hai acasă”, spune Roxana Petcu mama copilului.

La spital au descoperit că băiatul fractură de femur. Tatăl copilului spune că nu a putut vedea până la final imaginile surprinse de camerele de supraveghere.

„În dreptul ușii, l-a luat de sub braț și a dat cu el de mai multe ori, de vreo 2 ori, de un pat. Și o dat de rama patului care e de fier, ceva de fier, un metal. După ce o dat de 2 ori cu el, i-a dat drumul, copilul meu a picat pe jos în față, l-a luat de mână și l-a tras pe podea. Atât am văzut pe filmare. N-am putut să mă mai uit, am văzut filmarea la secție, la poliție," spune Valentin Petcu tatăl copilului.

Îngrijitoarea este anchetată de poliţişti şi a stat deja o zi în arest.

„În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de purtare abuzivă şi loviri sau alte violenţe”, spune Alexandra Petrovici, purtătorul de cuvânt al IPJ Timiş.

Femeia este fiica fostului internaţional român Iosif Rotariu şi lucrează la grădiniţa părinţilor săi. Explicaţia tatălui său? Fata suferă de diabet de 14 ani

„Cu o oră înainte de a se întâmpla acest incident a intrat în hipoglicemie, avea 50 glicemia”, spune Iosif Rotariu.

Specialiştii spun că un astfel de comportament poate fi cauzat de boală, însă în cazuri rare.

„În general, în hipoglicemie sau hiperglicemie, manifestările acestea de agresivitate nu sunt prezente în modul obişnuit, însă sunt şi cazuri, într-adevăr, care pot să degenereze”, spune Anca Pantea, diabetolog.

Femeia nu mai predă în grădinița privată, care este, de altfel, una foarte bine cotata din Timișoara.

