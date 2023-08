Începe Festivalul Internațional George Enescu. Cristian Măcelaru: Este necesar ca Festivalul să deschidă ușile unui public foarte larg

Cristian Măcelaru, directorul artistic al Festivalului George Enescu, a afirmat sâmbătă că "balanţa" a fost cuvântul care i-a definit conceptul pentru ediţia din acest an, pentru că şi-a dorit ca publicul, cel obişnuit cu muzica clasică, dar şi cel care nu este obişnuit să asculte o operă, să poată înţelege ce se transmite prin muzică.



"Cuvântul care mi-a definit conceptul pentru anul acesta este o balanţă, o balanţă perfectă, pentru că e necesar ca festivalul să deschidă uşile unui public foarte larg şi e necesar ca festivalul să continue o tradiţie - a prezenta în România lucrări care nu s-au făcut, lucrări care nu s-au mai cântat. Dacă vă uitaţi în programul care există pentru anul acesta veţi descoperi această balanţă. Nu vreau să fie nici un festival care să elimine posibilitatea de a include în sala de concerte pe cei care nu sunt obişnuiţi să asculte o operă care nu s-a mai făcut sau care nu e cunoscută şi de aceea am vrut să aduc o balanţă în care să avem un spectru complet a ceea ce se prezintă", a spus dirijorul român.

Măcelaru mai spune că își dorește ca Festivalul Enescu să ofere o direcție spațiului cultural român și să nu rămână singura entitate care aduce publicului opere dificile.

"După cum vedeţi, operele care se prezintă în concert, care nu s-au mai făcut în România, sunt lucrări care sunt foarte, foarte greu de produs, foarte dificile. În primul rând mă gândesc la Ligeti (Gyorgy Ligeti - n.red.) - Le grand macabre, care este o operă atât de incredibilă, dar o operă atât de dificil de produs şi un lucru care îmi doresc foarte mult să continue în tradiţia operelor din România - să fie încorporate în ceea ce se face tot mai des. Festivalul are menirea de a da o direcţie, nu de a fi singura entitate care să producă acest fel de opere", a mai declarat Cristian Măcelaru, în cadrul unei conferinţe de presă premergătoare deschiderii Festivalului George Enescu.

Conferinţă de presă pentru deschiderea oficială a Festivalului Internaţional George Enescu. Inquam Photos-George Calin

Concertele pentru familii de la Enescu, tot mai populare

El a amintit şi de ideea concertelor pentru familii şi s-a arătat surprins de cât de populare sunt acestea.



"Cum s-a spus despre concertele pentru familii, care au devenit nişte concerte despre care s-a vorbit foarte mult, sincer să fiu nu ştiam că vor fi atât de populare şi atât de discutate, dar această idee mi s-a părut o idee esenţială, de a introduce muzica clasică, muzica frumoasă unei generaţii foarte tinere. E foarte important să creăm aceste ritualuri despre a crea o cultură. Cultura nu vine de la nimic, e necesară pentru a creşte, pentru a o sprijini şi festivalul întotdeauna a avut responsabilitatea de a crea iniţiative frumoase în viaţa culturală din România, iar eu mi-am dorit foarte mult să folosesc această platformă pentru a împinge înainte ideea de a crea o cultură mai profundă pentru toată lumea, care începe cu copiii.

De aceea această serie de patru concerte care vor fi prezentate în fiecare duminică a Festivalului, sunt concerte pe care eu le-am conceput pentru orchestre din România, cu dirijori tineri care vor dirija aceste concerte şi fiecare concert are o poveste spusă prin muzică în care cei care vor veni la concert vor reuşi să înveţe puţin despre orchestră, să descopere o muzică contemporană pentru copii şi să găsească frumuseţea în muzica clasică", a mai spus directorul artistic al Festivalului.

Ce semnificație are «Generozitatea prin muzică» - mottoul acestei ediții

Ministrul Culturii, Raluca Turcan, a declarat că şi-ar dori ca mottoul ediţiei din acest an a festivalului, «Generozitate prin muzică», să caracterizeze nu doar desfăşurarea Festivalului la un nivel grandios, ci "să caracterizeze şi interacţiunea dintre noi şi participarea la viaţa civică".

"Una dintre priorităţile Festivalului Enescu este facilitarea accesului la cultură şi la muzică pentru un public cât mai divers şi cât mai numeros. Aceasta este şi o prioritate a mandatului meu de ministru şi îmi doresc să se regăsească nu doar în cadrul Festivalului Enescu, ci şi în alte evenimente finanţate şi susţinute de Ministerul Culturii.

Doar aşa cred că vom ajunge să avem ca ţară, ca societate o dezvoltare sustenabilă de calitate. Dezvoltarea prin cultură este cea care poate să definească calitatea unei societăţi. (...) Festivalul George Enescu este cel mai prestigios ambasador cultural şi este, în acelaşi timp, şi un purtător de mesaj al valorilor noastre spirituale şi al capacităţii naţiunii noastre de a traversa momente dificile şi de a se ridica cu rezilienţă prin muzică şi prin puterea culturii", a afirmat Raluca Turcan.

Violoncelistul Gautier Capucon, la conferinţa de presă pentru deschiderea oficială a Festivalului Internaţional George Enescu. Inquam Photos-George Calin

Mihai Constantinescu, fostul director al ARTEXIM a fost omagiat

Turcan i-a oferit fostului director executiv al ARTEXIM, Mihai Constantinescu, Distincţia de Excelenţă şi Trofeul Ministerului Culturii, realizat de artistul Ioan Nemţoi, pentru activitatea desfăşurată în cadrul Festivalului "George Enescu".



"Îmi face o deosebită plăcere să adresez sincere mulţumiri domnului Mihai Constantinescu, director executiv al ARTEXIM. Dincolo de mulţumirile excepţionale pentru cele 13 ediţii în care aţi fost director executiv, vreau să vă mulţumesc şi pentru modul în care aţi reuşit să redefiniţi Festivalul George Enescu după 1989 şi prin faptul că aţi adus nume interpretative de valoare să concerteze în Bucureşti, aţi reuşit practic să realizaţi preambulul succesului internaţional al Festivalului şi de asemenea statutul de eveniment cultural de anvergură la nivel internaţional.

Pentru aceste lucruri, dar şi pentru multe altele în semn de preţuire şi recunoştinţă pentru contribuţia la promovarea artei culturii româneşti aş vrea să vă înmânez din partea Ministerului Culturii Distincţia de Excelenţă, alături de trofeul realizat de artistul Ioan Nemţoi", a spus Raluca Turcan, potrivit Agerpres.

Mihai Constantinescu, la conferinţa de presă care marchează deschiderea oficială a Festivalului Internaţional George Enescu, ediţia XXVI-a. Inquam Photos / George Calin

"Mulţumesc Ministerului Culturii, care, în toţi aceşti 30-33 de ani, a fost alături de Festivalul George Enescu. Nu sunt un om al vorbelor (...), mi-a plăcut întotdeauna să fac nişte lucruri şi lucrurile acestea s-au concretizat în Festivalul George Enescu. Îmi pare bine că echipa nouă s-a mobilizat să continue această tradiţie şi sunt sigur că prin ceea ce va face în continuare va duce Festivalul la o cunoaştere şi mai mare a muzicii lui George Enescu, la o cunoaştere şi mai amplă a României. Şi sunt singur că toţi cei care vor munci, vor munci pentru Festival aşa cum am muncit noi în cursul celor 30 de ani, din iubire, aşa cum a fost ultimul motto, pe care l-am avut în 2021", a transmis Mihai Constantinescu.

Conferinţă de presă pentru deschiderea oficială a Festivalului Internaţional George Enescu. Inquam Photos-George Calin

Festivalul Enescu pune Bucureștiul pe harta globală

Primarul Capitalei, Nicuşor Dan, a afirmat că Festivalul Enescu "pune Bucureştiul şi România pe harta globală".



"Trăim într-o societate în care există o confuzie de valori şi o căutare de valori şi Festivalul Enescu impune un standard", a apreciat el.



Întrebat când va avea Bucureştiul o sală de concerte adecvată pentru mari concerte, primarul a răspuns că municipalitatea are în curs de elaborare un nou plan urbanistic general.



"Bucureştiului îi lipseşte o sală mai mare decât Sala Ateneului pentru muzică clasică. Municipalitatea este în curs de elaborare a noului plan urbanistic general. Planul urbanistic general va stabili un echilibru în dezvoltarea oraşului şi un echilibru în funcţiunile publice, de exemplu unde să fie sala polivalentă şi o locaţie pentru o mare sală de concerte este una din preocupările noastre de a identifica exact locaţia", a susţinut primarul Capitalei.

Când începe Festivalul George Enescu

Cea de-a XXVI-a ediţie a Festivalului Internaţional "George Enescu" debutează duminică, la Sala Palatului din Bucureşti.



Timp de 29 de zile, pe scenele de la Sala Palatului, Ateneul Român, Sala Radio, Sala Auditorium şi Teatrul Odeon vor urca peste 3.500 de artişti invitaţi, în 90 de concerte.

Care este programul Festivalului

Programul oficial din acest an cuprinde şase serii de concerte, fiecare cu o tematică diferită, construită pentru specificul fiecărei săli şi al publicului căreia îi este adresată.



Seria "Mari orchestre ale lumii" aduce 13 orchestre internaţionale şi trei orchestre din România pe scena de la Sala Palatului, într-un maraton muzical de 29 de concerte în 29 de zile consecutive.



Concertele de la Ateneul Român dau ocazia publicului să asculte cele mai cunoscute orchestre simfonice şi de cameră din lume. Seria oferă publicului ocazia unor întâlniri spectaculoase cu lucrări din opera unor cunoscuţi compozitori clasici şi contemporani.



Concertele de la miezul nopţii adună 11 propuneri de recitaluri de neratat, tot pe scena Ateneului Român, de această dată cu un program care trece de la muzică renascentistă şi barocă la folclor tradiţional georgian şi momente de improvizaţie.

Seria "Enescu şi contemporanii" surprinde relaţia pe care marele George Enescu o avea cu alţi mari compozitori într-o serie de concerte desfăşurate în dimineţile de weekend la Sala Auditorium.



Seria "Orchestre româneşti" oferă un program variat, care include autori romantici sau moderni, dar şi muzică contemporană. În program vor fi 10 ansambluri reprezentative din Bucureşti şi alte cinci oraşe din ţară.



O serie nouă în acest an este "Concerte pentru familii şi copii". Iniţiativă a maestrului Cristian Măcelaru, seria adună patru concerte tematice, ce vor avea loc într-un spaţiu inclus în premieră în festival - Sala Majestic a Teatrului Odeon.

Ce orchestre vor participa la ediția din acest an

Ediţia din acest an este prima cu o nouă conducere, atât la nivel artistic, cât şi la nivel executiv. Maestrul Cristian Măcelaru îşi începe în mod oficial mandatul de director artistic al Festivalului "Enescu" şi Cristina Uruc, manager interimar Artexim, coordonează echipa executivă.



Printre orchestrele importante care vor participa la ediţia din acest an se numără Filarmonica din Viena, Orchestra Regală Concertgebouw din Amsterdam, Orchestra Naţională a Franţei, Orchestra Tonhalle din Zurich, London Symphony Orchestra şi Orchestra Filarmonică Cehă.

Ce dirijori vor urca pe scenă la Festivalul Enescu

De asemenea, dirijori de prim rang internaţional vor urca pe scenă - Cristian Măcelaru, Zubin Mehta, Sir Simon Rattle, Wilson Hermanto, Paavo Jarvi, Delyana Lazarova, Lawrence Foster, Vladimir Jurowski.



Printre soliştii care vor acompania orchestrele sunt Patricia Kopatchinskaja, Gautier Capucon, Yuja Wang, Klaus Makela, Daniel Hope, Olga Peretyatko, Fazil Say, Avi Avital, Kate Lindsey, Cameron Carpenter, Xavier de Maistre, Jose Cura, David Grimal, Daniel Muller-Schott, Benjamin Kruithof, Maria Marica, Alexandra Segal.



Peste 60 de concerte vor fi transmise în direct pe site-ul Festivalului "Enescu". Lista completă este disponibilă pe site-ul www.festivalenescu.ro.



O altă secţiune importantă în programul din acest an este Piaţa Festivalului, care revine după o pauză de câţiva ani, în perioada 17 - 24 septembrie, cu o serie de concerte cu acces gratuit în Piaţa George Enescu.



Tot o noutate a ediţiei este şi Blogul Festivalului Enescu, care va găzdui informaţii zilnice despre activităţile desfăşurate în cadrul evenimentului, precum şi o serie de editoriale semnate de scriitorul Radu Paraschivescu sub titlul "Jurnal de festival".



Festivalul Internaţional "George Enescu", organizat de Artexim, se desfăşoară sub Înaltul Patronaj al Preşedintelui României.

