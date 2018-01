Mihai Fifor anunţă că mâine va lua o decizie privind situaţia de la Poliţie

Premierul interimar Mihai Fifor a petrecut mai bine de o oră la sediul Ministerului Afacerilor Interne. A anunţat că mâine va lua decizii legate de scandalul de la vârful Poliţiei şi de la vârful Ministerului de Interne. E vorba de cutremurul stârnit de cazul poliţistului pedofil.

Mihai Fifor: Am făcut o analiza la centrul de comandă cu colegii. Mi-au prezentat modul de funcţionare, am analizat foarte atent şi situaţia pentru perioada următoare. E cod galben până măine şi am dorit să mă asigur că există mijlaoce pentru intervenţie dacă e nevoie. Am discutat cu doamna ministru şi despre problemele care ţin de organizarea ministerului.

Reporter: Aţi vorbit despre demisia lui Despescu? Situaţia de la IGP?

Mihai Fifor: E o situaţie pe care o s-o analizăm mâine şi luăm o decizie.

Reporter: Despre consilierul ministrului?

Mihai Fifor: Nu am discutat despre asta.

FOTO: INQUAM PHOTOS - Octav Ganea