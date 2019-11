Momentul în care un bărbat din Gherla moare în stradă, filmat. Ambulanța a sosit după 50 de minute

„Azi corupția mi-a ucis părintele!” Este strigătul unui bărbat al căruit tată a murit în centrul orașului Gherla. A făcut infarct în timp ce plimba în parc alături de nepotul său, iar ambulanța a venit abia după 50 de minute. Trecătorii au sunat la 112, însă cele două ambulanțe din Gherla erau plecat la alte cazuri. A fost trimisă una de la Cluj, dar a ajuns prea târziu.

Bărbatul de 74 de ani, din Gherla, era la plimbare în parc, cu nepotul său și, la un moment dat, a picat din picioare. L-a văzut o trecătoare care a sunat la 112, dar nu a venit nicio ambulanță. Femeia a cerut ajutor într-un magazin.

Bărbatul căzut a primit prim ajutor de la soția proprietarului acestui magazin, a fost chemat și un medic cardiolog și, într-un final, după aproape o oră, a ajuns și ambulanța, însă a fost prea târziu.

Directorul Serviciului de Ambulanța din Cluj spune că sunt puține mașini de intervenție, dar și numărul personalului este insuficient. Încă din 2017 posturile sunt blocate și nu se pot face angajări. Directorul Ambulanței Cluj a făcut mai multe solicitări la minister, dar nu a primit niciun răspuns.

Zoltan Petrovici, martor: „Sunt marcat de ce s-a întâmplat și nu este un caz singular. O altă persoană a murit în condiții asemănătoare în urmă cu două luni. Atunci, ambulanța a venit după 40 de minute. În cazul acesta sunt afectat pentru că am fost implicat. Am oferit primul ajutor împreună cu soția mea și am încercat... am făcut tot posibilul. După manevrele de resuscitare, omul și-a revenit, respira, avea puls. Omul acesta putea fi salvat.”