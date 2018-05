Nouă vieți pentru un live pe Facebook. Povestea accidentului din Ungaria

O inconştienţă criminală e cauza teribilului accident produs în Ungaria. Opt oameni au murit, pentru că şoferul care ar fi trebuit să-i aducă în siguranţă acasă era mai preocupat să se filmeze şi să transmită totul live pe Facebook.

Șoferul nu avea licenţă să transporte persoane, iar talonul microbuzului pe care îl conducea fusese reţinut de aproape două luni de poliţişti. Alături de el, au pierit alţi opt oameni, care munceau în străinătate, pentru a-şi construi un viitor mai bun. Accidentul a lăsat 16 copii orfani, pe care autorităţile promit că îi vor ajuta.

Clipele de dinaintea morții celor nouă oameni au fost transmise în direct pe Facebook chiar de şoferul microbuzului.

Pasagerii veneau acasă din Slovenia, unde munceau pe plantaţiile de hamei. Voiau să strângă bani pentru a le asigura copiilor o viaţă mai bună. Toţi erau din aceeaşi comună din Mureş, îndoliată acum de teribilul accident.

O femeie și-a pierdut ambii fii și nora. Acum, câte zile va mai avea, va trebui să aibă grijă de cei doi nepoţi - unul de 3, altul de 7 ani.

„Doi băieți am avut. Și nora. Și uite acuma o murit și o rămas săracii copii. Tot plâng copiii. M-o lăsat să stau eu cu ei că o plecat și o zis: mamă, tu stai acasa, ești deja bătrână, mergem noi, tineri, la Slovenia, să mai câștigăm ceva bani, să ne mai gătăm casa (...) De vreo cinci-șase ani o început, săracii, să o facă și uite, nu o avut noroc să o gate”, spune Angelica Dumitru, mama a două victime.

Şi soţul femeii a fost la muncă în Slovenia, însă a scăpat cu viaţă, pentru că s-a întors acasă cu maşina lui.

Tot bunicii vor fi şi părinţi pentru alţi şase copii, lăsaţi orfani de tragedia produsă în Ungaria.

- De o lună și jumate o plecat, spune Vilma, mama unei victime.

- Mergeau des la muncă în străinătate?

- Da. O fost cinci ani, șase ani, și acuma uite ce o pățit.

- Încercau să strângă bani...

- Da, că o făcut casă și încă nu e gata și s-a dus să strângă bani să facă casă pentru copii.

Ce vârstă au copiii?

- Cel mai mare 15 ani și restul tot mici.

- Și cel mai mic?

- 6 ani.

Şi bărbatul de la volanul microbuzului era tată. Acasă, îl aşteptau doi băieţi. Rudele şoferului - de loc tot din Mureş - au văzut imaginile pe care le-a transmis pe Facebook.

Claudiu Mihuț, jurnalist Digi24, Ceglédbercel, Ungaria: „Exact din acest loc, de pe drumul naţional numarul 4 din Ungaria, la aproximativ 60 de km de Budapesta, șoferul microbuzului a început transmisiunea live, pe reţeaua de socializare. S-a filmat întâi pe el, a filmat interiorul microbuzului, iar apoi a schimbat cadrul și a început să filmeze șoseaua. Când a ridicat privirea din telefon, și-a dat seama că din sens opus se apropie cu mare viteză un camion”.

Aurelia Lăcătuș, cumnata șoferului, povestește: „Am văzut în direct când mergea cu mașina și cântau și erau bucuroși. Am văzut și când o zis Ooo, numa atâta, deci s-o întrerupt imaginea și am zis gata, e accident”.

Autorităţile promit ajutor familiilor îndoliate.

„Am activat şi celula de criză, celulă de criză care înseamnă o mai bună coordonare a tuturor acestor eforturi în planul asistenţei consulare. Eforturi care merg de la eliberarea de documente, paşapoarte mortuare, certificate de deces, până la discuţii cu familiile respective privind procedurile de repatriere”, a declarat la Digi24 Paul Ciocoiu, purtărorul de cuvânt al MAE.

„E vorba despre instituții care sunt implicate în rezolvarea unor asemenea situații. În speța de față AJPIS-ul, prin anchetele sociale, va determina dacă familiile respective sau oamenii respectivi au nevoie de sprijin material și de Direcția pentru Protecția Copilului, care are obligația de a consilia din punct de vedere psihologic acești copii. E vorba de 16 minori”, a declarat Zsigmond Nagy, subprefectul jud. Mureș.

Cei 16 copii au rămas orfani, în urma accidentului.

Citiți și:

Cine este şoferul care a provocat accidentul cumplit din Ungaria

MAI, după accidentul tragic din Ungaria: „Un șofer în live pe Facebook, 9 persoane decedate. STOP!”