Opt elevi de liceu au fost împușcați într-o stație de autobuz. Este al patrulea atac din Philadelphia în doar câteva zile

Opt liceeni au fost răniţi într-o staţie de autobuz, la Philadelphia, într-un schimb de focuri în apropiere de Northeast High School, în al patrulea atac armat care a avut loc în doar câteva zile în acest oraş. Un adolescent a fost împuşcat de 16 ori și se află în stare critică, potrivit autorităților informează News.ro.

Victimele au vârste cuprinse între 15 şi 17 ani şi aşteptau autobuzul, miercuri seara (ora locală), într-o staţie când a izbucnit focurile de armă, potrivit poliţiei locale.

Autorii atacului au ieşit dintr-un vehicul şi au tras de aproximativ 30 de ori. Acesta este al patrulea incident armat din Philadelphia în doar câteva zile.

Autorităţile au anunţat într-o conferinţă de preă că un adolescent în vârstă de 16 ani a fost împușcat de 16 ori și se afla în stare critică.

Ceilalţi liceeni, spitalizaţi, se aflau într-o stare stabilă.

Autorii atacului nu au fost răniţi

Acest nou atac armat a avut la mai puţin de un kilometru distanţă de cel mai mare liceu public din oraş, Northeast High School, unde învaţă peste 3.000 de elevi.

Potrivit unei locuitoare, securitatea cartierului s-a degradat ”în mod ruşinos” în ultimii ani.

”Aş vrea să mă mut. Însă prietenul meu are un loc de muncă bun aici. De aceea rămânem”, a declarat The Associated Press Jessica Healy.

Săptămâna neagră

Această dramă are loc după o serie de atacuri armate care au avut legătură cu locații din reţeaua de transport în comun a oraşului Philadelphia - SEPTA (Regia transporturilor din sud-estul Pennsylvaniei).

Marţi, o încăierare între doi pasageri, într-un autobuz, s-a transformat în schimburi de focuri, soldate cu un mort.

Luni, un adolescent în vârstă de 17 ani a fost împuşcat într-o staţie de autobuz.

Duminică, un tânăr în vârstă de 27 de ani a fost ucis într-o altercaţie care s-a terminat într-o baie de sânge.

Statele Unite, unde numărul armelor de foc este mai mare decât al locuitorilor, înregistrează cel mai mare nivel al mortalităţii din cauza armelor de foc decât orice altă ţară dezvoltată.

Atacuri armate sunt un flagel recurent, pe care guvernele succesive din ultima perioadă nu l-au putut opri.

Anul 2023, în care s-au înregistrat 38 de atacuri armate în masă, soldate cu 197 de morţi, a bătut un nou ”record”, potrivit unui bilanţ întocmit de ziarul The Washington Post.

Editor : M.I.