Primarul și viceprimarul dintr-o localitate din Satu Mare, atacați cu cuțitul chiar în sediul instituției

Primarul, viceprimarul şi doi angajaţi ai Primăriei Certeze, judeţul Satu Mare, au fost atacați cu cuțitul de un localnic, chiar în sediul instituției, în după-amiaza de joi.

Potrivit presasm.ro, viceprimarul a fost tăiat la mână, dar și primarul și cei doi angajați au fost răniți superficial.

„Am fost sesizați in jurul orei 14.00 despre faptul că un bărbat de 50 de ani din Certeze, ar fi agresat alți 3 bărbați, in timp ce se afla in Primăria din loc Certeze iar pe o a patra persoana ar fi ranit-o la mâna stângă cu un corp ascuțit. In acest moment se efectuează cercetări pentru a se stabili împrejurările în care s-a produs incidentul. Din datele de la această oră, leziunile suferite de cele 4 persoane sunt superficiale și nu le-a fost pusă viața în pericol”, potrivit unui comunicat transmis de IPJ Satu Mare.

Un bărbat din localitate a intrat înarmat cu un cuțit în sediul primăriei și s-a întâlnit pe hol cu primarul Petru Ciocan și cu doi angajați pe care i-a agresat. Cei trei s-au refugiat în biroul viceprimarului Ioan Ciorbă. Agresorul i-a urmărit și l-a tăiat la mână pe viceprimar.

Angajații primăriei au sunat la 112, iar agresorul a fost imobilizat de un echipaj e poliție.

Primarul Petru Ciocan spune că îl știe pe agresor, dar nu înțelege ce motive ar fi avut. „A venit foarte nervos și la mine, doar de multe ori ne-am băut cafeaua împreună. Nu l-am înțeles ce a spus exact, ceva cu casa lui. A venit către mine, eu m-am apărat de el. Au fost rănite patru persoane, printre care viceprimarul, două persoane și auditorul de la Curtea de conturi, care este în control”, a declarat primarul pentru sursa citată.