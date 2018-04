Români mai bătrâni decât România

S-au născut când s-a sfârşit Primul Război Mondial, au trăit în România Mare, au luptat în cel de-Al Doilea Război Mondial, au fost martorii Revoluţiei din 1989, iar acum aşteaptă să sărbătorească România la 100 de ani. Pe scurt aceasta este viaţa celor născuţi în 1918, odată cu România. Eroi de război, mame, bunici, simpli oameni care duc mai departe o sută de ani de istorie. Digi24 vă prezintă români care sunt de-o vârstă cu România.

La 100 de ani, Vasile Ghiaţă tresare ori de câte ori aude imnul naţional. Este erou naţional şi unul dintre puţinii români care sunt de-o vârstă cu ţara noastră. Are 100 de ani şi a văzut atât de multe încât i-ar mai trebui o viaţă să le povestească. La fel şi Simion Gârlea. Amândoi au apărat România în Al Doilea Război Mondial. Amândoi îşi amintesc cu amărăciune acele vremuri.

Simion Gârlea: Duminică, 6 septembrie 42. Ne-a îmbarcat în tren la Constanța cu căruțe cu cai, fân și o lună de zile am mers cu trenul. Am schimbat italienii din tranșee și am intrat noi.

Soţul doamnei Constanţa Petre a murit atunci, în bătălia de la Cotul Donului, unde a pierit alături de alţi 150.000 de camarazi.

Constanța Petre: Ne-au prăpădit, ne-au luat toate ce ne trebuia.

Pentru mulţi, poate cel mai dureros an a fost 1940, atunci când pactul RIbbentrop-Molotov ciopârţea graniţele României.

Simion Gârlea: Eu sunt din Basarabia și când am auzit la radio că s-a cedat... Am plâns. Când am ajuns la Tighina, după patru luni de mers pe jos, 1.000 de kilometri, atunci am sărutat pământul.

După război, au urmat 14 ani în care Armata Roşie a stat la noi în ţară.

Constanța Petre: Foarte greu în timpul războiului. În timpul războiului am dus-o greu din cauză de cât ne-au ocupat rușii.

Armata Roşie a susţinut comunismul. Pentru cei care au văzut cum s-a transformat România în republică populară, comunismul înseamnă secetă și foamete și... multe altele.

Constanţa Petre a trăit şi Revoluţia din 1989. În Bucureşti.

Constanţa Petre: La Revolutie a fost o eliberare, dar nu în bine... cam în rău.

Românii de-o vârstă cu ţara aşteaptă acum sărbătoarea Marii Uniri de pe 1 decembrie. Cei mai mulţi dintre ei vor împlini 100 de ani înaintea României.