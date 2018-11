Românii din Belgia strâng fonduri pentru familia tânărului ars în explozia din Piatra Neamț

Comunitatea românilor din Belgia a început o campanie de strângere de fonduri pentru a ajuta familia tânărului ars în explozia de miercuri, de la Piatra-Neamţ, ca să poată fi lângă acesta, la Charleroi.





Unul dintre iniţiatorii campaniei, Cornel Radu-Loghin, a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj despre această acţiune umanitară menită să i se poată asigura tatălui tânărului cazare într-o locuinţă pentru lunga perioadă cât va sta alături de copilul său, ce este internat în spitalul din Charleroi.



„Căutam cazare în Charleroi, cât mai aproape de Grand Hôpital De Charleroi - I.m.t.r., Rue de Villers 1, 6280 Loverval, Belgium! Această cerere este pentru tatăl lui Alexandru Băiaşu, tânărul de 29 de ani, victimă a incendiului din Piatra Neamţ, transferat ieri la acest spital. În acest moment, domnul Ionel Băiaşu a primit o cameră la subsolul spitalului, o cameră folosită de medicii de gardă dar este o soluţie temporară. Va trebui să fie acolo, alături de Alexandru, săptămâni bune de acum înainte. (...) Vom publica periodic ce donaţii s-au făcut, cu păstrarea confidenţialităţii datelor personale a donatorilor”, a scris Cornel Radu-Loghin.

Tânărul ars în urma unei deflagraţii produse, miercuri, într-un apartament din Piatra-Neamţ, a fost transferat, joi seară, la o clinică de specialitate din Charleroi, Belgia.



Victima a fost transportată miercuri seara, la Spitalul Sfântul Spiridon din Iaşi, cu arsuri suferite pe 75% din suprafaţa corporală. Medicii spun că a suferit şi arsuri ale căilor aeriene, starea lui fiind foarte gravă.

Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a declarat vineri că tânărul nu a putut fi operat, starea sa fiind foarte gravă. „Şansele sunt 50 - 50”, a anunţat, vineri, Sorina Pintea.



Managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ, Codruţ Munteanu, a declarat pentru Agerpres că încă de miercuri a solicitat la cabinetul secretarului de stat Raed Arafat transferul pacientului către o unitate specializată din Bucureşti, având în vedere gravitatea rănilor suferite. Doctorul Munteanu a spus că directorul de cabinet i-a explicat că nu sunt locuri libere în Bucureşti.



„Fiind un caz care ne depăşea şi fiind o procedură care spune '15% arsură, automat transfer spre Bucureşti' - el avea 70% arsuri - am căutat soluţia pentru Bucureşti. Am sunat la cabinetul domnului ministru secretar de stat Arafat, ni s-a spus că nu este în ţară şi nu putem lua legătura cu dânsul, după care mi s-a făcut legătura cu domnul director general Călin Alexandru. L-am informat, i-am spus că trebuie neapărat transferat la Bucureşti. Dânsul a întreprins toate diligenţele posibile şi în final nu s-a găsit loc pentru a fi transferat la Bucureşti”, a explicat managerul spitalului din Piatra-Neamţ.



El a precizat că urmare a răspunsului primit de la Bucureşti, a luat decizia transferului la Iaşi.



„Erau două soluţii din momentul acela: să îl păstrăm la noi, cu mare risc, pentru că nu avem condiţiile necesare, sau să îl ducem la Iaşi. Echipa de profesionişti de la Unitatea de Primiri Urgenţe şi doctorul plastician am hotărât de comun acord cu colegii de la Iaşi să îl transferăm acolo. Erau edeme înfiorătoare”, a declarat dr. Codruţ Munteanu.



Explozia de miercuri de la blocul de locuinţe din municipiul Piatra-Neamţ, care a fost urmată de un incendiu puternic, a fost cauzată de o acumulare de gaze, a declarat, joi, inspectorul şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Neamţ, colonelul Ioan Niţică.



Deflagraţia urmată de incendiu a făcut trei victime, între care un tânăr de 29 ani - proprietarul apartamentului în care a avut loc explozia - cu arsuri pe circa 70% din suprafaţa corporală, de gradele doi şi trei.

