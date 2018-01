Scandal între mai mulți șoferi și un taximetrist. Poliția și Parchetul fac cercetări

Polițiștii de la secția 14, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, fac cercetări în dosarul deschis în urma plângerii depuse de un taximetrist care reclamă că a fost lovit de mai mulți șoferi.

La acest moment se efectuează investigaţii şi cercetări în vederea stabilirii situaţiei de fapt şi pentru tragerea la răspunderea penală a persoanei/persoanelor implicate, potrivit unui comunicat al poliției.

Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România (COTAR) a semnalat vineri o altercaţie între şoferi UBER şi taximetrişti ce ar fi avut loc joi, în Bucureşti.

„Trei şoferi ai firmei UBER au bătut un taximetrist, în faţa unui club din Bucureşti. Taximetristul a cerut ajutorul colegilor, care au ajuns la locul faptei să-l salveze pe cel atacat şi au sunat la serviciul unic de urgenţă 112. Şoferii UBER au fugit până la sosirea poliţiştilor şi a ambulanţei SMURD. Am ajuns la bătăi de stradă şi la anarhie, din cauza intereselor politicienilor are au blocat în ultimii ani modificarea Legii Taximetriei”, a spus Vasile Ştefănescu, preşedinte COTAR, într-un comunicat de presă.

UBER a negat inițial că ar fi avut loc un conflict între șoferi ai companiei și un taximetrist.

„Informaţia nu este adevărată. Am făcut verificări şi cele trei numere de înmatriculare care apar în înregistrarea video nu se află în baza noastră de date cu şoferi parteneri. Întotdeauna vom condamna ferm orice formă de violenţă şi credem că Bucureştiul are nevoie şi de servicii de taxi şi de soluţii alternative de transport, precum UBER” , se arată într-un comunicat de presă al UBER România.

Compania a venit apoi cu noi precizări: „Între timp, autoritățile au venit către Uber cu o solicitare oficială de informații privind trei numere de înmatriculare asociate incidentului, diferite de cele care apar în video. Confirmăm că două dintre cele trei numere din solicitarea poliției se află în baza noastră de date și colaborăm cu autoritățile pentru a ajuta la elucidarea cazului. Până la clarificarea situației, cei doi parteneri au fost dezactivați. Pe de altă parte, avem suficiente motive să credem că a fost vorba despre o provocare.

Uber condamnă ferm orice formă de violență, indiferent împotriva cui este îndreptată”.