Sociolog: Am auzit declaraţia unui preot care spunea că nu e normal să ne luptăm cu guvernul

Sociologul Ciprian Necula a vorbit la Digi24 despre etapa de democraţie participativă în care se află România în prezent, fenomen despre care spune că nu este înţeles de politicieni. Oamenii au acces la informaţii şi resurse în timp real, dimensiune a societăţii pe care politicienii nu o conştientizează, subliniază sociologul care adaugă că manipularea e prezentă şi de o parte, şi de alta.

„Există o polarizare fantastică în România. Nu ştiu dacă mai avem în istorie aşa ceva. Asta datorită şi tehnologiei. Oamenii se documentează. Democraţia este în altă etapă acum şi politicienii nu s-au prins. Nu mai e o democraţie simplistă în care o dată la 4 ani votăm”, a spus sociologul.

El a vorbit despre manipularea care este prezentă atât prin sloganurile la protest, cât şi prin metodele simpliste la care au recurs politicienii înainte de protest.

„Manipularea e prezentă şi de o parte şi de alta. Inclusiv în sloganurile pe care le auzim la proteste. Unii dintre noi profităm, alţii nu. Asta pentru că sunt şi pioni de comunicare care transmit alte informaţii. Înainte de proteste Dragnea a ieşit să ne arate cum se măresc pensiile - tehnici simpliste la baza manualului de ştiinţe politice, dar le folosesc. Şi aceşti oameni, comunicând, polarizează, alţii cred că, de fapt, alte persoane din România vor să oprească bunul mers al guvernării.

Inventăm stat paralel, Soros, tot timpul inventăm ceva, în niciun caz de aici din ţară. Ăia sunt nişte mase manipulate de către alţii din afară.

Nu uitaţi, BOR este cel mai bun canal de comunicare şi preotul are un rol. Ce le spune preotul de la ţară sătenilor? Am auzit declaraţia unui preot care spunea că nu e normal să ne luptăm cu guvernul, să ne vedem de biserică şi laudă guvernul. E un exemplu. Dar spun că fiecare pion sau formator de opinie are un rol.

Acum avem un alt tip de educaţie care ne împinge spre o deschidere mai largă, avem acces la internet. Din fericire, foarte mulţi români au mobile, accesează site-uri şi se informează altfel”, a explicat sociologul.

Declaraţia integrală în materialul video

Etichete:

,

,

,

,