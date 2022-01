Tânăr din Vaslui lăsat să moară de frig, după ce a pierdut un pariu. Prietenii l-au scos afară pe jumătate dezbrăcat

Un tânăr de 24 de ani, din județul Vaslui, a murit de frig, după ce a pus un pariu cu doi prieteni ca să vadă care dintre ei rezistă mai mult la băutură. După ce şi-a pierdut cunoştinţa, cei doi parteneri de pahar l-au scos afară și l-au abandonat într-un şanţ pe jumătate dezbrăcat, punând lângă el și o navetă goală de bere.

Tânărul de 24 de ani, din comuna Duda Epureni, s-a întâlnit în seara de 21 ianuarie cu cei doi prieteni, tineri de 19 și 21 de ani. Aceștia l-au provocat să vadă care este mai rezistent la alcool şi au băut toți trei până tânărul de 24 de ani a ajuns în stare de inconştienţă.

Atunci, cei doi prieteni l-au scos afară și l-au abandonat într-un șanț, unde a fost găsit după câteva ore de un echipaj de poliție, care a chemat ambulanța. Medicii, însă, nu au mai putut să-l salveze, potrivit stiriest.ro.

„Un bărbat de 24 de ani, găsit inconştient în loc public. Solicitarea a fost făcută de un echipaj de poliţie. La locul intervenţiei, echipajul a găsit victima fără semne vitale şi cu semnele morţii deja instalate”, a declarat medicul Dan Ungureanu de la Serviciul Judeţean de Ambulanţă Vaslui.

Părinţii tânărului de 24 de ani vor ca cei doi prieteni ai fiului lor să fie traşi la răspundere. „Pe la 3 fără un sfert a venit poliţia şi a bătut la uşă. M-a întrebat: Unde e băiatul dumitale?. Am zis că în sat, dar nu am ţinut cont de oră. Am plecat pe drum în sus şi îmi zice: Nu ştiu cum să vă spun, băiatul dumneavoastră e mort. Am zis că mor”, spune mama tânărului decedat.

În urma necropsiei, medicii legişti au constatat că tânărul a murit de hipotermie. Poliţiştii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă, iar cei doi tineri au fost plasaţi sub control judiciar.

