Incident violent în orașul Cugir, din Alba, a cărui victimă a fost un băiat de 10 ani. Acesta a fost bătut de câțiva copii mai mari. A fost lovit chiar și după ce s-a prăbușit la pământ.

Atenţie, imagini care vă pot afecta emoţional!

Incidentul a fost filmat cu telefonul mobil de un alt copil, care îi încuraja în același timp pe agresori. În filmare se observă cel puțin cinci bătăuşi, printre ei și două fete.

Băiatul, căzut pe jos, este lovit în cap și în abdomen cu picioarele de o fată, iar după ce se ridică este lovit de aceeași fată, dar și de alți copii, cu palmele peste față. Cei care asistă râd și filmează.

La un moment dat, un alt băiat intervine în ajutorul victimei, dar este și el lovit.

Imaginile au ajuns la mama victimei, care le-a postat pe internet.

„Sunt ore bune de când am primit acest video și încă nu am avut și probabil nu voi avea vreodată puterea sa îl privesc... Este vorba despre fiul meu R., care aseară a fost agresat, umilit și lovit cu sălbăticie de către acești... Off, oare cum aș putea să îi numesc? Am reflectat îndelung și după ce am acționat din punct de vedere legal am decis să îl postez... S-a întâmplat în Cugir, aseară în jurul orei 21....”, a scris mama băiatului pe rețeaua de socializare.

Polițiștii i-au identificat pe agresori și i-au chemat la audieri. Pentru că au între 11 și 16 ani, bătăușii vor fi însoțiți astăzi, la secție, de părinți.

„În cauză s-a înregistrat dosar penal cu privire la săvârșirea infracțiunii de loviri sau alte violențe. Persoanele implicate au fost identificate, sunt minori cu vârste cuprinse între 11-16 ani, iar în dimineața zilei de 10 iulie au fost invitați la sediul Poliției Cugir, împreună cu părinții pentru audieri”, au transmis reprezentanții IPJ Alba.