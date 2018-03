FOTO | Un mort și trei răniți după un accident în București

Un om a murit şi alţi trei au fost grav răniţi într-un accident rutier care a avut loc aseară, în Bucureşti. Două vehicule oprite au fost lovite, violent, de un al treilea. Şoferul vinovat de producerea accidentului ar fi circulat cu viteză foarte mare şi avea o alcoolemie de 0,78. Aflat şi el printre cei răniţi, este acum cercetat penal.

Martorii spun că o maşină a intrat cu viteză foarte mare în alte două vehicule care erau oprite la un semafor, în zona Băneasa din Bucureşti.

Nicolae Nicodim, victimă: Eram oprit la semafor. Loganul care îl vedeți acuma, pe care îl scoate din spatele meu era și el oprit și a venit cel din spate, fără frână, fără nimic și ne-a lovit. Avea viteză foarte mare. Nu a pus frâna deloc.

Singurul care a scăpat nevătămat este şoferul uneia dintre maşinile aflate la semafor. Alţi patru oameni au fost grav răniţi şi au rămas captivi în celelate două autoturisme implicate. La locul accidentului s-a intervenit cu cinci echipaje de prim-ajutor, trei de descarcerare şi două maşini ale pompierilor.

Martor: Am venit aici și nu am văzut decât omul acela din spate, de la Skoda, că bătea în geam, că voia să iasă din mașină, nu mai putea. Avea numai cioburi în față și era speriat. Din câte am înțeles, el a făcut accidentul.

4

Valentin Ungureanu, Ofițer Specialist 2 ISU București: Cele patru victime care au fost extrase au fost transportate la spital, dintre care trei inconștiente și una conștientă. O mașină a fost prinsă între două autoturisme, descarcerarea a fost dificilă, deoarece erau urcate una peste alta și s-a intervenit mai greu.

Unul dintre răniţi a murit la scurt timp după ce a ajuns la spital. Ceilalţi sunt internaţi, în stare gravă, în spitalele Floreasca şi Elias.

Cosmin Borcăiaș, reprezentant Poliția Rutieră: În cauză a fost întocmit dosar de cercetare penală care va fi soluționat sub subordonarea procurorilor de la Parchet de pe lângă Judecătoria Sectorului 1.

În urma accidentului, circulația de pe șoseaua Gheorghe Sisești a fost blocată pe ambele sensuri timp de două ore.