Un șofer beat și fără permis a lovit intenționat cu mașina autospeciala Jandarmeriei. El și un pasager, încătușați imediat

Poliţiştii din Galaţi au reţinut sâmbătă un bărbat care deşi era băut şi fără permis de conducere s-a urcat la volan, iar când jandarmii l-au depistat şi au vrut să-l oprească, acesta a lovit autospeciala Jandarmeriei.

Conform Poliţiei Galaţi, sâmbătă, în jurul orei 15:30, un echipaj de jandarmerie aflat în misiune pe raza municipiului Galaţi a observat cum într-o intersecţie la schimbarea direcţiei de mers spre stânga, conducătorul unui autovehicul înmatriculat în Suedia, a lovit atât indicatorul ocolire prin dreapta a staţiei de tramvai precum şi o bordură, iar apoi şi-a continuat deplasarea. Întrucât conducătorul autoturismului nu a oprit, jandarmii au pornit după el.

Acesta a fost observat staţionând în alveolele de parcare în apropierea Spitalului de copii, iar în momentul în care a sesizat autovehiculul Jandarmeriei în dreptul său, conducătorul autoturismului a accelerat, cu intenţia de a demara în trombă de pe loc.

Astfel, bărbatul ia lovit autospeciala de Jandarmerie şi avariat portiera din dreapta şi uşa culisantă a autospecialei. În momentul în care jandarmii au coborât din autospecială, au observat că şoferul autoturismului prezintă semne că ar fi sub influenţa alcoolului, motiv pentru care au cerut sprijinul unui echipaj de poliţie rutieră.

Jandarmii au luat măsura incătuşării conducătorului auto, în vârstă de 33 ani, şi a pasagerului din dreapta, în vârstă de 34 ani, deoarece aceştia au încercat să fugă de la locul incidentului.

În urma testării şoferului, efectuată de către echipajul din cadrul Biroului Rutier Galaţi, cu aparatul Druger, a rezultat o alcoolemie de 0.96 mg alcool pur în aerul expirat, în timp ce la testarea cu aparatul Drugtest rezultatul a fost negativ.

Conducătorul auto a fost condus de către poliţiştii rutieri la Spitalul de Urgenţă Galaţi, pentru recoltarea de probe biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. Totodată, din verificările efectuate de către poliţie a reieşit faptul că şoferul, în vârstă de 33 ani, nu are permis de conducere pentru nicio categorie de vehicul şi nu are nici asigurare tip RCA. Poliţiştii au întocmit un dosar pentru infracţiunile de conducerea unui vehicul fără permis de conducere şi conducere sub influenţa băuturilor alcoolice sau a altor substanţe.

Ulterior, oamenii legii au dispus reţinerea pentru 24 de ore a conducătorului auto, urmând ca în cursul zilei de duminică să fie prezentat la Judecătoria Galaţi cu propunerea luării unei măsuri preventive.

