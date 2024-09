VIDEO. Cel mai mare incendiu din România, din ultimii ani. Localnic: N-am mai putut fugi, am rămas aici

Nordul țării e afectat de unul dintre cele mai violente incendii de vegetație din ultimii ani. 90 de oameni au fost evacuați într-o localitate din Maramureș. Acolo incendiul uriaș a ajuns la case. Toți locuitorii din zonă au primit mesaj RO-ALERT. Mai multe echipaje de pompieri din județele Sălaj, Bistrița Năsăud, Satu Mare și Cluj ajută la stingerea flăcărilor, care se extind cu repeziciune din cauza vântului puternic. Intervenția greoaie este acum în desfășurare. De la București, Ministerul Apărării a trimis două avioane Spartan.

Incendiul de vegetație scăpat de sub control s-a extins rapid și amenință trei localități - Lăpuşel, Coltău şi Arieşu de Pădure. Mai multe locuințe au fost afectate și zeci de oameni evacuați.

Bărbat: De acolo a venit focul încoace, s-a tot extins până aici. Eu n-am mai putut fugi încolo, știți? Eu am rămas aici în foc, și apoi a ars aici la omul ăsta și am stins aici eu. 8.30

Bărbat: Am venit din Grosi și am văzut că acolo, deasupra, era ceva fum. Peste o oră a tot venit încoace. Și cu vântul... cu tot l-a tras încoace. Dintr-o dată s-au alarmat oamenii, tot, pompierii. Numai că am văzut că vine aici, și gata. Hai, să mergem repede, că e aici mai jos un pic!

Au fost trimise în ajutor și echipaje din județele învecinate.

Oana Gonczi, purtător de cuvânt ISU Maramureș: S-a solicitat sprijinul colegilor din Sălaj, Bistrița Năsăud, Satu Mare și Cluj.

Două avioane Spartan ale Ministerului Apărării au ajuns în zona afectată. Șeful DSU spune că e posibil ca stingerea incendiului să fie de durată.

Raed Arafat: Este chiar o benzinărie în zonă, dar încă erau flăcările departe de benzinărie. Pompierii aveau și această sarcină să protejeze, să nu se ajungă acolo, iar avionul care a plecat de la Ministerul Apărării este direcționat exact în zona în care să arunce apa în cantitate mare, să limiteze răspândirea incendiului în zona respectivă.

Pompierii spun că ar putea fi cel mai violent incendiu de vegetație din ultimii ani.

Incendiu de vegetație în Maramureș. Flăcările au cuprins 7 case

Peste 300 de pompieri din mai multe judeţe intervin, sâmbătă, pentru stingerea incendiului de vegetaţie izbucnit în judeţul Maramureş, care a cuprins o suprafaţă foarte mare şi care ameninţă să se extindă în trei localităţi.

Pompierii şi jandarmii au evacuat persoanele din mai multe locuinţe aflate în zona de pericol. Flăcările au ajuns la şapte locuinţe, fără a fi înregistrate persoane rănite, însă 90 de persoane au fost evacuate preventiv, inclusiv de la o pensiune.

A fost solicitat sprijinul MApN pentru a trimite aeronave care să ajute la stingerea focului, întrucât elicopterele Black Hawk intervin la incendii în judeţul Mehedinţi. Astfel, intervin şi două avioane Spartan.

Traficul pe DN 1C este oprit, în zona localităţii Lăpuşel, pentru a permite intervenţia pompierilor.

A fost emis mesaj Ro-Alert, din cauza degajărilor mari de fum.

