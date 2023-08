VIDEO. Exploziile de la Crevedia, văzute din avioane. Discuțiile dintre piloți și controlorul de zbor

Exploziile de la Crevedia au fost atât de puternice, încât au fost văzute de la mii de metri altitudine, de piloții mai multor avioane care treceau prin zonă. Iată discuțiile dintre aceștia și turnul de control.

Pilot: Am văzut o explozie uriașă din locul în care suntem acum. Explozia s-a produs undeva în stânga noastră, la aproximativ 16 kilometri distanță. Acum vedem un incendiu la sol, nu a fost vorba de artificii, ci de o explozie uriașă.

Controlor de zbor: Am înțeles, mulțumim mult pentru informații.

Pilot: Confirmăm și noi, undeva în fața noastră.

Pilot: La fel și noi, cursa 1755.

Controlor de zbor: Ați văzut și voi explozia?

Pilot: Da, confirmăm. Incendiul este acum chiar sub noi, sub poziția noastră actuală.

