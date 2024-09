VIDEO. Peste 14 ore de foc în Maramureș, 4 pompieri răniți. Localnic: Noroc că a fost cosit, dacă era iarbă ardeam ca șobolanii

Incendiul violent de vegetație din județul Maramureș a mistuit sute de hectare de pădure și terenuri agricole, spre disperarea oamenilor din zonă, care au văzut, cum sub ochii lor, flăcările se apropie de case. Au ars 6 anexe gospodărești și un depozit. Sute de pompieri și militari s-au luptat cu flăcările toată noaptea trecută, iar în zonă a fost trimisă și o aeronavă Spartan. Din cauza epuizării și a intervenției grele, patru pompieri au fost răniți.

Peste 14 ore de foc și 550 de hectare pârjolite de flăcări. Au ars terenuri agricole, hectare întregi de pădure, iar vâlvătaia a ajuns până lângă casele localnicilor. 90 de oameni au fost evacuați de pompieri din calea flăcărilor violente, după ce 6 anexe gospodărești și un depozit au fost cuprinse de flăcări.

Bărbat: Generatoare, drujbe, echipament, eu-s alpinist.

Sute de pompieri au luptat cu flăcările violente. Cot la cot cu ei, și localnicii au ajutat cum au putut.

Bărbat: Chiar până aici. La mine s-a oprit exact la gard. Am luat câinele, în primă fază, l-am dus, și ce-am vrut să facem am încercat să facem, cu vecini, cu noi. Ne-am adunat toți vecinii și am pus toți mână de la mână cu ce am reușit, cu fântână, cu găleată, cu lopată.

Bărbat: Ardea aici într-o veselie. Toată livada a ars. Noroc că a fost cosit p-aici. Dacă era iarbă, ardeam ca șobolanii aici.

Femeie: Am fost înconjurați de foc. Frică ne-o fost, normal că ne-o fost frică și-am sunat la 112 și o-nceput să mă întrebe la câți metri e focul de noi. „Doamnă, e la 30 de metri. Dar trimiteți ăsta! Pompierii să vină! Că trebuie!. Să luăm furtun și lopată și să merem să stingem.

Incendiul violent a curprins terenuri din trei localități: Lăpușel, Coltău și Arieșul de Pădure. Vântul puternic a întețit flăcările, așa că intervenția pompierilor a fost dificilă.

Adriana Șanta, purtător de cuvânt ISU Maramureș: Răni specifice misiunilor de lungă durată, au fost bandajați, au avut diverse răni și bătături din cauza bocancilor, care... Și-au reluat activitatea și nu au părăsit dispozitivul de intervenție. Deci este vorba de răni minore. Au intervenit peste 250 de pompieri militari din cadru ISU Maramureș, 40 de pompieri din județele limitrofe, alături de forțe ale Ministerului Afacerilor Interne și ale Ministerului Apărării Naționale, inclusiv o aeronavă Spartan.

A fost deschisă și o anchetă, pentru a fi stabilită sursa acestui incendiu.

Rudolf Stauder, prefectul județului Maramureș: Sunt șanse mari ca incendiul să fi pornit din mai multe zone, dar acest lucru, până la urmă, o să-l stabilească ancheta. Pagube au fost mai mult la anexe gospodărești și un depozit. O să evaluăm și acolo situația și vom vedea în ce condiții putem să sprijinim proprietarii.

Deși incendiul a fost lichidat, pompierii încă supraveghează zona, pentru că există riscul ca focarele să se reaprindă.

