Familia lui Iulian Gherguț, românul răpit de teroriști în Burkina Faso, a aflat de la televizor, uitându-se la postul Digi24, că acesta a fost eliberat. Mama lui, Cecilia Gherguț, spune că la sfârșitul lunii iunie a aflat ultimele vești despre fiul ei, la MAE, unde a văzut o poză cu el, veche de doi ani. „În fotografie se vedea că era slab...amărât”, a mărturisit aceasta. Alături de mamă, tatăl, frații și verii lui Iulian Gherguț îl așteaptă cu nerăbdare acasă.

Cecilia Gherguț, mama: „Am aflat de la televizor că s-a eliberat Gherguț Iulian din Burkina Faso. Am tresărit, am început să plângem de bucurie, că a coborât din avion...

Teodora Tompea, jurnalist Digi24: De când nu mai aveați vești despre Iulian Gherguț? Când a fost ultima dată când ați primit vești despre starea lui și ce se întâmplă cu el?

Cecilia Gherguț, mama: „N-am primit nicio veste. Am fost la București, la ambasadă (Ministerul Afacerilor Externe – n.red.). Acolo mi-a zis că este viu...prea puțin mi-au spus. Mi-au arătat o fotografie despre care au spus că e de 2 ani”.

Teodora Tompea, jurnalist Digi24: Când ați venit la București?

Cecilia Gherguț, mama: „Pe 29 iunie. Am avut audiență la București, la Ministerul de Externe, unde ne-au chemat. Acolo ne-au zis că e viu, sănătos. În fotografie se vedea că era slab...amărât.

Acum parcă m-aș duce pe jos până la București să-l văd!”.

Teodora Tompea, jurnalist Digi24: În ultimii 8 ani cum a fost?

Emil Gherguț, frate: „Cum să fie? Eram în cameră, m-a sunat un prieten din Târgu Jiu și a zis «uită-te pe Digi24, e adevărat ce se întâmplă?». Nu știam despre ce este vorba. M-a întrebat «E adevărat că Iulian a sosit la București? L-a dat la televizor, văd pe Digi24.» Am zis «Nu știu, o fi așa. Să deschid și eu televizorul...». Când am ieșit afară, era deja un coleg de-al dvs aici la noi acasă. Ne bucurăm foarte mult. După 8 ani de zile nici nu mai aveam șanse că o să-l mai vedem vreodată. Eu locuiesc în Franța de vreo 4 ani de zile și era cam dureros să știu că e plecat, că nu se știe nimic. În 8 ani de zile, probabil că relația dintre Burkina Faso și România n-a fost neapărat foarte ok, și de asta era și ruptura asta...se știe, nu se știe? Arunca unul pe altul vina...Ne bucurăm că a venit acasă și nu mai contează...”.

Teodora Tompea, jurnalist Digi24: Dacă ne întoarcem în timp, cum a fost atunci când ați aflat că Iulian Gherguț a fost răpit?

Emil Gherguț, frate: „Dureros, foarte dureros, mai ales că la vremea aia se cam răpeau...nu mai știai dacă ieși viu de acolo. Dacă știai că îl răpeau pentru o lună, două, nu mai știai dacă e viu. Vestea a fost ca un trăznet”.

Teodora Tompea, jurnalist Digi24: Cu ce îl așteptați acasă, cum vă pregătiți?

Cecilia Gherguț, mama: „Gătesc sarmale, o ciorbă de pasăre....”.

Emil Gherguț, frate: „Tăiem vițelul cel gras!”.

Cecilia Gherguț, mama: „Acum m-au sunat toți frații, verișorii. Chiar am un verișor venit aici”.

Emil Gherguț, frate: „Telefonul nu se oprește să ne întrebe dacă e adevărat”.

Tatăl lui Iulian Gherguț: „Este o bucurie!”.

Cecilia Gherguț, mama: „Stăm și ne gândim cam cum e în inima lui când ajunge la poartă!”.

Tatăl lui Iulian Gherguț: „Am văzut la televizor că tot barbă are...dar gata, o dăm jos”.

Cecilia Gherguț, mama: „Oricum ar fi, numai să fie acasă între noi!”.

Președintele Klaus Iohannis a transmis, miercuri, felicitări instituțiilor române implicate în eliberarea lui Iulian Gherguț, care a fost răpit de teroriști din Burkina Faso în urmă cu 8 ani de zile. Șeful statului le-a mulțumit partenerilor externi, „care ne-au sprijinit în acest demers dificil”.

Editor : Alexandru Costea